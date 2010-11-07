Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Брест
Лилль - Брест: обзор матча 07 ноября 2010
Лилль
07.11.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
3 : 1
Завершен
Брест
40'
М. Сов
51'
Жервиньо
76'
Э. Азар
61'
Р. Пойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Брест
Замена
Т. Де Мело
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
Н. Ру
ГОЛ! 3:1!
Э. Азар
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
П. Фро
Замена
Д. Розегнал
️️️️
О. Шеджу
Замена
Б. Груги
️️️️
Т. Микола
ГОЛ! 2:1!
Р. Пойе
Пас отдал
М. Лика
ГОЛ! 2:0!
Жервиньо
Пас отдал
М. Сов
Желтая карточка
Т. Микола
Замена
Г. Лоренци
️️️️
Ж. Марсьяль
Желтая карточка
Эмерсон
ГОЛ! 1:0!
М. Сов
Пас отдал
Эмерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Брест
30
Стив Элана
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
25
Омар Даф
ЛЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
5
Оскар Эволо
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
15
Томаш Микола
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
23
Йоанн Бинь
ЦП
6
Бруно Груги
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
4-2-2-2
1
Ландро
19
Эмерсон
27
Шеджу
23
Рами
26
Дебюши
24
Мавуба
29
Кабай
27
Жервиньо
10
Азар
17
Сов
11
Фро
4-4-2
30
Элана
21
Феррадж
2
Марсьяль
44
Байссе
25
Даф
20
Пойе
5
Эволо
7
Лика
19
Лесомье
26
Ру
15
Микола
27
Шеджу
14
Розегнал
14
Розегнал
27
Шеджу
11
Фро
7
Обраньяк
7
Обраньяк
11
Фро
10
Азар
9
Де Мело
9
Де Мело
10
Азар
2
Марсьяль
26
Лоренци
26
Лоренци
2
Марсьяль
15
Микола
6
Груги
6
Груги
15
Микола
Остались в запасе
Лилль
Брест
30
Барель Моуко
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
16
Гаэтан Денев
ВР
23
Йоанн Бинь
ЦП
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Стефан Дюмон
ЦП
Остались в запасе
16
Гаэтан Денев
ВР
23
Йоанн Бинь
ЦП
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Лилль - Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Лилль-Метрополь
Новости команд
Все
Лилль
Брест
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Брест» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+