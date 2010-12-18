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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Брест
Ницца - Брест: обзор матча 18 декабря 2010
Ницца
18.12.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Брест
7'
Д. Любоя
14'
Ж. Марсьяль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Брест
Желтая карточка
К. Кулибали
Желтая карточка
Ж. Марсьяль
14'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Марсьяль
ГОЛ! 1:0!
Д. Любоя
Пас отдал
А. Мунье
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Брест
30
Стив Элана
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
25
Омар Даф
ЛЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
23
Йоанн Бинь
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
15
Томаш Микола
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Ницца
30
Лукас Веронезе
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
21
Хабиб Бамого
ЦФ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Брест
30
Симон Понтдем
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
85
Теофил Нтаме
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
0
Фоди Траоре
ЦП
6
Бруно Груги
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
3-5-1-1
0
Летизи
0
Пэйсли
39
Пейчинович
29
Клер
18
Бен-Саада
40
Мунье
15
Кулибали
18
Диаките
7
Траоре
15
Дигар
28
Любоя
3-2-4-1
30
Элана
1
Кулибали
44
Байссе
2
Марсьяль
21
Феррадж
25
Даф
20
Пойе
20
Сума
7
Лика
23
Бинь
15
Микола
Остались в запасе
Ницца
Брест
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
30
Лукас Веронезе
ВР
21
Хабиб Бамого
ЦФ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
27
Жульен Сабле
ПП
39
Микаэль Поте
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
85
Теофил Нтаме
ЦЗ
30
Симон Понтдем
ВР
0
Фоди Траоре
ЦП
19
Бенуа Лесомье
ЛП
6
Бруно Груги
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Остались в запасе
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
30
Лукас Веронезе
ВР
21
Хабиб Бамого
ЦФ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
27
Жульен Сабле
ПП
39
Микаэль Поте
ЦФ
Остались в запасе
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
85
Теофил Нтаме
ЦЗ
30
Симон Понтдем
ВР
0
Фоди Траоре
ЦП
19
Бенуа Лесомье
ЛП
6
Бруно Груги
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Ницца - Брест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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