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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Брест
Лорьян - Брест: обзор матча 29 января 2011
Лорьян
29.01.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 0
Завершен
Брест
62'
К. Гамейро
70'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Брест
Замена
Р. Мулумба
️️️️
А. Ромао
Замена
М. Отре
️️️️
К. Монне-Паке
Замена
Ф. Траоре
️️️️
М. Лика
Замена
Б. Груги
️️️️
Р. Пойе
ГОЛ! 2:0!
К. Гамейро
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Желтая карточка
А. Кантари
Замена
С. Диарра
️️️️
Л. Китамбала
Желтая карточка
А. Ромао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Брест
30
Стив Элана
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
5
Оскар Эволо
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
15
Томаш Микола
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
Брест
30
Симон Понтдем
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
23
Йоанн Бинь
ЦП
0
Фоди Траоре
ЦП
6
Бруно Груги
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
4-3-3
16
Одар
21
Морель
6
Бурийон
6
Бака
5
Экюэль-Манга
31
Амалфитано
15
Ромао
7
Мвуэмба
22
Монне-Паке
99
Китамбала
9
Гамейро
4-4-2
30
Элана
44
Байссе
18
Апанга
4
Кантари
25
Даф
20
Пойе
7
Лика
23
Н'Гойи
5
Эволо
39
Туре
15
Микола
99
Китамбала
27
Диарра
27
Диарра
99
Китамбала
15
Ромао
21
Мулумба
21
Мулумба
15
Ромао
22
Монне-Паке
23
Отре
23
Отре
22
Монне-Паке
7
Лика
0
Траоре
0
Траоре
7
Лика
20
Пойе
6
Груги
6
Груги
20
Пойе
Остались в запасе
Лорьян
Брест
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Йоанн Бинь
ЦП
30
Симон Понтдем
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Остались в запасе
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
Остались в запасе
23
Йоанн Бинь
ЦП
30
Симон Понтдем
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Лорьян - Брест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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