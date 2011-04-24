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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - ПСЖ
Брест - ПСЖ: обзор матча 24 апреля 2011
Брест
24.04.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 32 тур
2 : 2
Завершен
ПСЖ
37'
Л. Туре
45'
Б. Груги
20'
М. Бодмер
86'
Г. Оаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - ПСЖ
ГОЛ! 2:2!
Г. Оаро
Пас отдал
Ж. Баэбек
Замена
М. Лика
️️️️
Н. Ру
Замена
М. Эрдинг
️️️️
М. Бодмер
Замена
Д. Айите
️️️️
Б. Груги
Желтая карточка
Г. Н'Гойи
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Ж. Клеман
Замена
Р. Пойе
️️️️
Л. Туре
ГОЛ! 2:1!
Б. Груги
Пас отдал
Л. Туре
ГОЛ! 1:1!
Л. Туре
Замена
А. Эдель
️️️️
Г. Купе
Желтая карточка
С. Тьене
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Бодмер
Пас отдал
Нене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Стив Элана
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
5
Оскар Эволо
ЦП
6
Бруно Груги
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
23
Йоанн Бинь
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
99
Джонатан Айите
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
4-4-2
30
Элана
21
Феррадж
18
Апанга
44
Байссе
4
Кантари
19
Лесомье
6
Груги
23
Н'Гойи
5
Эволо
39
Туре
26
Ру
3-2-4-1
0
Купе
12
Сахо
22
Арман
24
Бодмер
13
Жалле
29
Тьене
0
Жюли
11
Клеман
0
Макелеле
12
Нене
99
Оаро
6
Груги
99
Айите
99
Айите
6
Груги
26
Ру
7
Лика
7
Лика
26
Ру
39
Туре
20
Пойе
20
Пойе
39
Туре
0
Купе
30
Эдель
30
Эдель
0
Купе
24
Бодмер
9
Эрдинг
9
Эрдинг
24
Бодмер
11
Клеман
38
Баэбек
38
Баэбек
11
Клеман
Остались в запасе
Брест
ПСЖ
23
Йоанн Бинь
ЦП
16
Гаэтан Денев
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Дюпон
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
23
Йоанн Бинь
ЦП
16
Гаэтан Денев
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
Остались в запасе
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Брест - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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