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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Брест
Сошо - Брест: обзор матча 02 апреля 2011
Сошо
02.04.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 1
Завершен
Брест
7'
Р. Будебуз (П)
90'
Б. Идейе
61'
Б. Груги (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Брест
ГОЛ! 2:1!
Б. Идейе
Пас отдал
Н. Морис-Белэй
Замена
У. Кулибали
️️️️
Б. Груги
Замена
О. Эволо
️️️️
М. Лика
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Э. Бутен
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Груги
Замена
Я. Микари
️️️️
Ж. Фати
Желтая карточка
В. Ногейра
Замена
В. Ногейра
️️️️
К. Анин
Желтая карточка
Н. Ру
Замена
М. Бру Апанга
️️️️
О. Даф
Желтая карточка
К. Анин
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Будебуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Брест
30
Стив Элана
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
25
Омар Даф
ЛЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
7
Марио Лика
ЦП
6
Бруно Груги
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
11
Яссин Микари
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
29
Рафаэль Диас
ЦП
27
Лоик Пужоль
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
0
Фоди Траоре
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
15
Томаш Микола
ЦФ
99
Джонатан Айите
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Ришер
24
Перки
23
Соже
6
Анин
19
Фати
3
Драме
20
Бутен
15
Мартен
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
12
Идейе
4-5-1
30
Элана
21
Феррадж
4
Кантари
44
Байссе
25
Даф
20
Пойе
7
Лика
6
Груги
23
Н'Гойи
19
Лесомье
26
Ру
19
Фати
11
Микари
11
Микари
19
Фати
6
Анин
5
Ногейра
5
Ногейра
6
Анин
20
Бутен
94
Бакамбу
94
Бакамбу
20
Бутен
6
Груги
1
Кулибали
1
Кулибали
6
Груги
25
Даф
18
Апанга
18
Апанга
25
Даф
7
Лика
5
Эволо
5
Эволо
7
Лика
Остались в запасе
Сошо
Брест
29
Рафаэль Диас
ЦП
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Пьеррик Крос
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
0
Фоди Траоре
ЦП
15
Томаш Микола
ЦФ
16
Гаэтан Денев
ВР
99
Джонатан Айите
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Остались в запасе
29
Рафаэль Диас
ЦП
27
Лоик Пужоль
ЦП
1
Пьеррик Крос
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
Остались в запасе
0
Фоди Траоре
ЦП
15
Томаш Микола
ЦФ
16
Гаэтан Денев
ВР
99
Джонатан Айите
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Сошо - Брест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Огюст Бональ
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