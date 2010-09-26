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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Валансьен
Брест - Валансьен: обзор матча 26 сентября 2010
Брест
26.09.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 0
Завершен
Валансьен
77'
Н. Ру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Валансьен
Желтая карточка
Г. Бонг
Замена
Г. Н'Гойи
️️️️
Б. Лесомье
Замена
В. Абубакар
️️️️
Р. Матер
ГОЛ! 1:0!
Н. Ру
Замена
Р. Пойе
️️️️
Т. Микола
Пенальти не реализован!
Г. Пужоль
Желтая карточка
Г. Пужоль
Желтая карточка
Д. Дюкортью
Замена
Б. Груги
️️️️
Л. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Стив Элана
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
7
Марио Лика
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
15
Томаш Микола
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
14
Матье Доссеви
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Брест
30
Симон Понтдем
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
6
Бруно Груги
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
32
Марко да Силва
ЦП
22
Кама Массампу
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
4-3-3
30
Элана
25
Даф
18
Апанга
4
Кантари
44
Байссе
19
Лесомье
5
Эволо
7
Лика
39
Туре
26
Ру
15
Микола
3-2-3-2
30
Пеннето
4
Бальде
77
Изима-Мирен
13
Бонг
25
Матер
6
Дюкортью
14
Доссеви
24
Коад
28
Данич
16
Самасса
28
Пужоль
39
Туре
6
Груги
6
Груги
39
Туре
19
Лесомье
23
Н'Гойи
23
Н'Гойи
19
Лесомье
15
Микола
20
Пойе
20
Пойе
15
Микола
25
Матер
9
Абубакар
9
Абубакар
25
Матер
Остались в запасе
Брест
Валансьен
30
Симон Понтдем
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
22
Кама Массампу
ЦФ
32
Марко да Силва
ЦП
16
Жан-Луис Лека
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
30
Симон Понтдем
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
Остались в запасе
22
Кама Массампу
ЦФ
32
Марко да Силва
ЦП
16
Жан-Луис Лека
ВР
95
Пьер Санья
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Брест - Валансьен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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