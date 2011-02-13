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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Брест
Валансьен - Брест: обзор матча 13 февраля 2011
Валансьен
13.02.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 23 тур
3 : 0
Завершен
Брест
14'
Д. Дюкортью
22'
М. Бишевац
69'
Г. Пужоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Брест
Желтая карточка
О. Даф
Замена
С. Ланжиль
️️️️
Р. Матер
Замена
Б. Феррадж
️️️️
М. Бру Апанга
Желтая карточка
Б. Лесомье
Желтая карточка
К. Санчес
Замена
Л. Туре
️️️️
Р. Пойе
ГОЛ! 3:0!
Г. Пужоль
Пас отдал
Н. Те-Хе
Замена
М. Доссеви
️️️️
Г. Данич
Замена
Рафаэль
️️️️
М. Бишевац
Замена
М. Лика
️️️️
Г. Н'Гойи
ГОЛ! 2:0!
М. Бишевац
Пас отдал
Г. Данич
ГОЛ! 1:0!
Д. Дюкортью
Пас отдал
Г. Данич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Брест
30
Стив Элана
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
6
Бруно Груги
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
99
Джонатан Айите
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
5
Рафаэль
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
23
Йоанн Бинь
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
15
Томаш Микола
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
3-2-4-1
30
Пеннето
13
Бонг
77
Изима-Мирен
4
Бишевац
6
Дюкортью
25
Матер
28
Данич
6
Гомис
25
Нам Те-Хе
15
Санчес
28
Пужоль
4-5-1
30
Элана
44
Байссе
18
Апанга
4
Кантари
25
Даф
20
Пойе
6
Груги
23
Н'Гойи
5
Эволо
19
Лесомье
99
Айите
4
Бишевац
5
Рафаэль
5
Рафаэль
4
Бишевац
28
Данич
14
Доссеви
14
Доссеви
28
Данич
25
Матер
7
Ланжиль
7
Ланжиль
25
Матер
18
Апанга
21
Феррадж
21
Феррадж
18
Апанга
23
Н'Гойи
7
Лика
7
Лика
23
Н'Гойи
20
Пойе
39
Туре
39
Туре
20
Пойе
Остались в запасе
Валансьен
Брест
16
Жан-Луис Лека
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
23
Йоанн Бинь
ЦП
16
Гаэтан Денев
ВР
15
Томаш Микола
ЦФ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жозе Саез
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Остались в запасе
23
Йоанн Бинь
ЦП
16
Гаэтан Денев
ВР
15
Томаш Микола
ЦФ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Валансьен - Брест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Нунгессер
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