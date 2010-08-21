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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Брест
Лион - Брест: обзор матча 21 августа 2010
Лион
21.08.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 0
Завершен
Брест
19'
Ж. Макун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Брест
Желтая карточка
М. Бру Апанга
Желтая карточка
Т. Микола
Замена
Т. Микола
️️️️
Р. Пойе
Желтая карточка
Д. Бриан
Замена
Р. Сума
️️️️
Б. Лесомье
Желтая карточка
Л. Туре
Замена
К. Гренье
️️️️
Л. Гассама
Замена
К. Чельстрем
️️️️
М. Пьянич
Замена
Т. Колоджейчак
️️️️
А. Сиссоко
ГОЛ! 1:0!
Ж. Макун
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Брест
30
Стив Элана
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
6
Бруно Груги
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
36
Арри Новийо
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
28
Филиппос Дарлас
ЛЗ
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
15
Томаш Микола
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Льорис
26
Сиссоко
89
Гассама
6
Ловрен
25
Гоналон
28
Тулалан
15
Пьянич
17
Макун
19
Дельгадо
7
Бриан
18
Гомис
4-5-1
30
Элана
25
Даф
4
Кантари
18
Апанга
21
Феррадж
20
Пойе
6
Груги
7
Лика
5
Эволо
19
Лесомье
39
Туре
26
Сиссоко
15
Колоджейчак
15
Колоджейчак
26
Сиссоко
15
Пьянич
4
Чельстрем
4
Чельстрем
15
Пьянич
89
Гассама
19
Гренье
19
Гренье
89
Гассама
20
Пойе
15
Микола
15
Микола
20
Пойе
19
Лесомье
20
Сума
20
Сума
19
Лесомье
Остались в запасе
Лион
Брест
26
Жереми Пье
ПЗ
36
Арри Новийо
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
16
Гаэтан Денев
ВР
28
Филиппос Дарлас
ЛЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
36
Арри Новийо
ЦФ
1
Реми Веркутр
ВР
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
16
Гаэтан Денев
ВР
28
Филиппос Дарлас
ЛЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Лион - Брест
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Жерлан
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