Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Осер
Брест - Осер: обзор матча 14 августа 2010
Брест
14.08.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Осер
26'
Н. Ру
83'
Б. Педретти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Осер
Замена
Р. Сума
️️️️
Н. Ру
Желтая карточка
Ж. Паскаль Миньо
ГОЛ! 1:1!
Б. Педретти
Желтая карточка
А. Кантари
Желтая карточка
Р. Конту
Желтая карточка
М. Лика
Замена
Г. Н'Гойи
️️️️
Б. Груги
Замена
Б. Феррадж
️️️️
Ф. Дарлас
Замена
С. Ланжиль
️️️️
Э. Ле Таллек
Замена
Д. Олиеч
️️️️
В. Бирса
Замена
Ж. Паскаль Миньо
️️️️
Ж. Берто
Желтая карточка
Ж. Берто
ГОЛ! 1:0!
Н. Ру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Стив Элана
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
28
Филиппос Дарлас
ЛЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
7
Марио Лика
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
6
Бруно Груги
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
25
Камел Шафни
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
4-5-1
30
Элана
28
Дарлас
18
Апанга
4
Кантари
25
Даф
19
Лесомье
7
Лика
5
Эволо
6
Груги
20
Пойе
26
Ру
4-3-3
16
Сорен
2
Ангбар
3
Грихтинг
6
Кулибали
23
Берто
23
Бирса
88
Ндинга
25
Педретти
18
Конту
27
Йелень
14
Ле Таллек
28
Дарлас
21
Феррадж
21
Феррадж
28
Дарлас
6
Груги
23
Н'Гойи
23
Н'Гойи
6
Груги
26
Ру
20
Сума
20
Сума
26
Ру
23
Берто
12
Миньо
12
Миньо
23
Берто
23
Бирса
14
Олиеч
14
Олиеч
23
Бирса
14
Ле Таллек
7
Ланжиль
7
Ланжиль
14
Ле Таллек
Остались в запасе
Брест
Осер
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
16
Гаэтан Денев
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Дюпон
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
16
Гаэтан Денев
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Брест - Осер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Новости команд
Все
Брест
Осер
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Брест» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Осер» – «Ле Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+