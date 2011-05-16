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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Лион
Брест - Лион: обзор матча 16 мая 2011
Брест
16.05.2011, понедельник, 23:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 1
Завершен
Лион
75'
М. Лика
14'
Эдерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Лион
Замена
Т. Микола
️️️️
Л. Туре
+2
+2
Замена
Ж. Пье
️️️️
С. Дельгадо
Замена
А. Ляказетт
️️️️
М. Пьянич
Желтая карточка
Ж. Тулалан
ГОЛ! 1:1!
М. Лика
Пас отдал
Н. Ру
Замена
М. Лика
️️️️
Г. Н'Гойи
Желтая карточка
Д. Айите
Замена
Д. Айите
️️️️
О. Эволо
Желтая карточка
Ж. Марсьяль
Замена
М. Бастос
️️️️
Эдерсон
Желтая карточка
Л. Туре
14'
ГОЛ! 0:1!
Эдерсон
Пас отдал
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Стив Элана
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
44
Поль Байссе
ПЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
5
Оскар Эволо
ОП
23
Грандди Н'Гойи
ОП
6
Бруно Груги
ЦП
39
Ларсен Туре
ПП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
28
Жереми Тулалан
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
19
Сезар Дельгадо
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
23
Йоанн Бинь
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
15
Томаш Микола
ЦФ
99
Джонатан Айите
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-2-3-1
30
Элана
21
Феррадж
2
Марсьяль
18
Апанга
44
Байссе
5
Эволо
23
Н'Гойи
19
Лесомье
6
Груги
39
Туре
26
Ру
4-1-4-1
1
Льорис
15
Ревейер
15
Диакате
3
Крис
26
Сиссоко
28
Тулалан
19
Дельгадо
15
Пьянич
4
Чельстрем
10
Эдерсон
18
Гомис
39
Туре
15
Микола
15
Микола
39
Туре
5
Эволо
99
Айите
99
Айите
5
Эволо
23
Н'Гойи
7
Лика
7
Лика
23
Н'Гойи
19
Дельгадо
26
Пье
26
Пье
19
Дельгадо
10
Эдерсон
7
Бастос
7
Бастос
10
Эдерсон
15
Пьянич
91
Ляказетт
91
Ляказетт
15
Пьянич
Остались в запасе
Брест
Лион
23
Йоанн Бинь
ЦП
16
Гаэтан Денев
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
20
Роман Пойе
ПП
Главный тренер
Алекс Дюпон
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
23
Йоанн Бинь
ЦП
16
Гаэтан Денев
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
20
Роман Пойе
ПП
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Брест - Лион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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