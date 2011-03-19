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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Лилль
Брест - Лилль: обзор матча 19 марта 2011
Брест
19.03.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 2
Завершен
Лилль
18'
Б. Лесомье
38'
Жервиньо
52'
М. Сов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Лилль
Желтая карточка
Ф. Берья
Замена
Т. Де Мело
️️️️
М. Сов
Замена
С. Дюмон
️️️️
Л. Обраньяк
Замена
О. Эволо
️️️️
Г. Н'Гойи
Замена
И. Гуйе
️️️️
Й. Кабай
Желтая карточка
О. Даф
Желтая карточка
Й. Кабай
ГОЛ! 1:2!
М. Сов
Пас отдал
Жервиньо
ГОЛ! 1:1!
Жервиньо
Пас отдал
Э. Азар
Желтая карточка
О. Шеджу
ГОЛ! 1:0!
Б. Лесомье
Пас отдал
Д. Айите
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Стив Элана
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
7
Марио Лика
ЦП
6
Бруно Груги
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
99
Джонатан Айите
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
0
Фоди Траоре
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Стефан Дюмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
4-5-1
30
Элана
21
Феррадж
18
Апанга
4
Кантари
25
Даф
19
Лесомье
7
Лика
6
Груги
23
Н'Гойи
20
Пойе
99
Айите
4-3-2-1
1
Ландро
27
Суаре
27
Шеджу
23
Рами
18
Берья
29
Кабай
24
Мавуба
7
Обраньяк
27
Жервиньо
10
Азар
17
Сов
23
Н'Гойи
5
Эволо
5
Эволо
23
Н'Гойи
29
Кабай
5
Гуйе
5
Гуйе
29
Кабай
7
Обраньяк
6
Дюмон
6
Дюмон
7
Обраньяк
17
Сов
9
Де Мело
9
Де Мело
17
Сов
Остались в запасе
Брест
Лилль
16
Гаэтан Денев
ВР
0
Фоди Траоре
ЦП
44
Поль Байссе
ЦЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
30
Барель Моуко
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
16
Гаэтан Денев
ВР
0
Фоди Траоре
ЦП
44
Поль Байссе
ЦЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Брест - Лилль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
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Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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