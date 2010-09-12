Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Лорьян
Брест - Лорьян: обзор матча 12 сентября 2010
Брест
12.09.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 0
Завершен
Лорьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Лорьян
Замена
Б. Лесомье
️️️️
Т. Микола
Замена
С. Диарра
️️️️
Л. Китамбала
Замена
Б. Груги
️️️️
Р. Пойе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Стив Элана
ВР
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
25
Омар Даф
ЛЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
7
Марио Лика
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
15
Томаш Микола
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
0
Фоди Траоре
ЦП
6
Бруно Груги
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
27
Сигамари Диарра
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
4-4-2
30
Элана
25
Даф
18
Апанга
4
Кантари
21
Феррадж
7
Лика
5
Эволо
20
Сума
20
Пойе
26
Ру
15
Микола
4-3-3
16
Одар
5
Экюэль-Манга
6
Бурийон
21
Морель
0
Соса
7
Мвуэмба
15
Ромао
31
Амалфитано
22
Монне-Паке
99
Китамбала
9
Гамейро
15
Микола
19
Лесомье
19
Лесомье
15
Микола
20
Пойе
6
Груги
6
Груги
20
Пойе
99
Китамбала
27
Диарра
27
Диарра
99
Китамбала
Остались в запасе
Брест
Лорьян
16
Гаэтан Денев
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
0
Фоди Траоре
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
16
Лионель Каппоне
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Ян Жуффре
ЦП
Остались в запасе
16
Гаэтан Денев
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
0
Фоди Траоре
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Остались в запасе
16
Лионель Каппоне
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Ян Жуффре
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Брест - Лорьян
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Новости команд
Все
Брест
Лорьян
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Брест» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+