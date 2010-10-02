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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Брест
Монако - Брест: обзор матча 02 октября 2010
Монако
02.10.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 1
Завершен
Брест
71'
Б. Груги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Брест
Замена
Т. Микола
️️️️
Н. Ру
Замена
Г. Н'Гойи
️️️️
Б. Груги
Замена
С. Гакпе
️️️️
М. Кутадье
Желтая карточка
Д. Никулаэ
Замена
К. Малонга
️️️️
Д. Мбокани
Желтая карточка
Д. Мбокани
ГОЛ! 0:1!
Б. Груги
Пас отдал
М. Лика
Замена
А. Алонсо
️️️️
П. Обамеянг
Замена
Р. Пойе
️️️️
Л. Туре
Желтая карточка
А. Кантари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
(К)
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Брест
30
Стив Элана
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
7
Марио Лика
ЦП
6
Бруно Груги
ЦП
5
Оскар Эволо
(К)
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
4
Крис Малонга
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Брест
30
Симон Понтдем
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
15
Томаш Микола
ЦФ
3-2-1-4
16
Руффье
21
Боннар
13
Ханссон
63
Н'Кулу
3
Курзава
27
Монгонгю
6
Кутадье
21
Никулаэ
70
Мбокани
30
Пак Чу-Юн
7
Обамеянг
4-4-2
30
Элана
4
Кантари
18
Апанга
1
Кулибали
44
Байссе
7
Лика
6
Груги
5
Эволо
19
Лесомье
39
Туре
26
Ру
70
Мбокани
4
Малонга
4
Малонга
70
Мбокани
7
Обамеянг
8
Алонсо
8
Алонсо
7
Обамеянг
6
Кутадье
6
Гакпе
6
Гакпе
6
Кутадье
26
Ру
15
Микола
15
Микола
26
Ру
6
Груги
23
Н'Гойи
23
Н'Гойи
6
Груги
39
Туре
20
Пойе
20
Пойе
39
Туре
Остались в запасе
Монако
Брест
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
30
Симон Понтдем
ВР
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Остались в запасе
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
30
Симон Понтдем
ВР
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Монако - Брест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
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