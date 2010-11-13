Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Сошо
Брест - Сошо: обзор матча 13 ноября 2010
Брест
13.11.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 1
Завершен
Сошо
38'
Н. Ру
22'
Б. Идейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Сошо
Замена
В. Ногейра
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
Й. Бинь
️️️️
О. Эволо
Желтая карточка
Р. Будебуз
Замена
Э. Бутен
️️️️
Б. Идейе
Желтая карточка
К. Анин
Замена
Б. Груги
️️️️
Т. Микола
Замена
Г. Н'Гойи
️️️️
М. Лика
Желтая карточка
Р. Пойе
ГОЛ! 1:1!
Н. Ру
Пас отдал
П. Байссе
ГОЛ! 0:1!
Б. Идейе
Пас отдал
М. Майга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Стив Элана
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
5
Оскар Эволо
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
15
Томаш Микола
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
23
Йоанн Бинь
ЦП
6
Бруно Груги
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
4-4-2
30
Элана
25
Даф
18
Апанга
4
Кантари
44
Байссе
19
Лесомье
5
Эволо
7
Лика
20
Пойе
26
Ру
15
Микола
3-2-1-1-3
1
Крос
24
Перки
23
Соже
6
Анин
3
Драме
5
Бреше
15
Мартен
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
12
Идейе
20
Майга
5
Эволо
23
Бинь
23
Бинь
5
Эволо
15
Микола
6
Груги
6
Груги
15
Микола
7
Лика
23
Н'Гойи
23
Н'Гойи
7
Лика
19
Морис-Белэй
5
Ногейра
5
Ногейра
19
Морис-Белэй
12
Идейе
20
Бутен
20
Бутен
12
Идейе
Остались в запасе
Брест
Сошо
16
Гаэтан Денев
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
Остались в запасе
16
Гаэтан Денев
ВР
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
20
Ричард Сума
ЦП
Остались в запасе
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Брест - Сошо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Новости команд
Все
Брест
Сошо
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Брест» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Брест» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
2018.10.09 07:56
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
2018.02.07 01:03
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+