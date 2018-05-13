Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Томас Арто
Статистика
Томас Арто - статистика
Завершил карьеру
3 июля 1988 (38)
#28 | Защитник
183 см | 75 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
16
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
0 : 1
13.05.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
4 : 1
05.05.2018
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
1 : 3
29.04.2018
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
3 : 1
23.04.2018
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0 : 1
18.04.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
2 : 0
15.04.2018
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
0 : 5
18.03.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
1 : 0
10.03.2018
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
2 : 0
19.02.2018
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
2 : 0
11.02.2018
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
1 : 4
28.01.2018
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
0 : 3
21.01.2018
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 0
06.01.2018
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
1 : 3
30.12.2017
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
4 : 0
23.12.2017
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
3 : 0
17.12.2017
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
2 : 2
10.12.2017
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
0 : 2
25.11.2017
Верона
1' - 67'
11'
67'
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
2 : 3
20.11.2017
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
2 : 1
05.11.2017
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
1 : 2
30.10.2017
Интер
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
3 : 0
25.10.2017
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
3 : 2
22.10.2017
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
1 : 0
16.10.2017
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
2 : 2
01.10.2017
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
0 : 3
24.09.2017
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Верона
0 : 0
20.09.2017
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
3 : 0
16.09.2017
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
0 : 5
10.09.2017
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кротоне
0 : 0
27.08.2017
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1 : 3
19.08.2017
Наполи
1' - 86'
74'
Главные новости
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
1
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
3
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
16
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
4
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+