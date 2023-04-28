Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игор Ветокеле - статистика

Завершил карьеру
23 марта 1992 (34), Луанда
#25 | Нападающий
173 см | 65 кг
Бельгия | Ангола
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вестерло
27
5
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Гент
3 : 1
28.04.2023
Вестерло
65' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
1' - 62'
35'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Вестерло
0 : 0
15.04.2023
Брюгге
73' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Андерлехт
0 : 0
09.04.2023
Вестерло
68' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
77' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Вестерло
3 : 1
11.03.2023
Кортрейк
78' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Стандард
2 : 0
04.03.2023
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Вестерло
4 : 2
25.02.2023
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Сент-Труйден
0 : 1
19.02.2023
Вестерло
84' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Эйпен
1 : 1
04.02.2023
Вестерло
76' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Вестерло
2 : 0
28.01.2023
Мехелен
42' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Зюлте-Варегем
1 : 1
21.01.2023
Вестерло
89' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Вестерло
2 : 3
17.01.2023
Генк
1' - 68'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Вестерло
1 : 2
13.01.2023
Оуд-Хеверли
66' - 90'
79'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Серкль Брюгге
0 : 1
07.01.2023
Вестерло
80' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Вестерло
3 : 3
27.12.2022
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Вестерло
6 : 0
12.11.2022
Остенде
79' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Юнион СЖ
1 : 1
06.11.2022
Вестерло
74' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Вестерло
2 : 3
29.10.2022
Сент-Труйден
13' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Кортрейк
0 : 2
22.10.2022
Вестерло
69' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Генк
6 : 1
18.10.2022
Вестерло
63' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Шарлеруа
2 : 3
17.09.2022
Вестерло
1' - 68'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
2 : 1
11.09.2022
Андерлехт
1' - 75'
6'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Антверпен
3 : 0
04.09.2022
Вестерло
71' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Вестерло
0 : 1
28.08.2022
Эйпен
1' - 62'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Мехелен
5 : 4
21.08.2022
Вестерло
1' - 82'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Вестерло
4 : 2
13.08.2022
Стандард
1' - 76'
38'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Гент
2 : 1
07.08.2022
Вестерло
1' - 73'
5'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
30.07.2022
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Вестерло
2 : 0
24.07.2022
Серкль Брюгге
88' - 90'
90'
Главные новости
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
12
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
3
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
8
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+