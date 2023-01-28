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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Мехелен
Вестерло - Мехелен: обзор матча 28 января 2023
Вестерло
28.01.2023, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Мехелен
22'
К. Ваэзен
57'
К. Ваэзен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Мехелен
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Д. Нене
84'
83'
Замена
Н. Мукау
️️️️
Й. Маледе
77'
Вторая желтая
Д. Лавале
76'
Замена
Б. Бафдили
️️️️
J. Van Hecke
76'
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
К. Мрабти
68'
Желтая карточка
Д. Лавале
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Т. ван ден Кейбус
65'
Замена
Э. Йорданов
️️️️
К. Ваэзен
65'
ГОЛ! 2:0!
К. Ваэзен
Пас отдал
Р. Тагир
57'
Желтая карточка
Н. Мадсен
53'
53'
Желтая карточка
Б. Верстате
46'
Замена
J. Vanlerberghe
️️️️
А. Ван Хоренбек
46'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
F. Soelle Soelle
Замена
И. Ветокеле
️️️️
Н. Шадли
42'
ГОЛ! 1:0!
К. Ваэзен
Пас отдал
L. Van Eenoo
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Мехелен
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
40
Joseph Amuzu
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
2-1-5-2
26
Болат
28
Тагир
14
Рейнолдс
33
Нойштедтер
24
Мадсен
8
39
ван ден Кейбус
89
Шадли
29
Де Куйпер
17
Ваэзен
45
Нене
3-2-5
1
14
Уолш
4
Бейтс
4
Лавале
17
Скофс
4
Верстате
14
Маледе
5
Ван Хоренбек
6
28
Мрабти
19
17
Ваэзен
32
Йорданов
32
Йорданов
17
Ваэзен
39
ван ден Кейбус
19
Фикселлес
19
Фикселлес
39
ван ден Кейбус
45
Нене
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
45
Нене
89
Шадли
25
Ветокеле
25
Ветокеле
89
Шадли
5
Ван Хоренбек
30
30
5
Ван Хоренбек
6
11
Бафдили
11
Бафдили
6
14
Маледе
17
Мукау
17
Мукау
14
Маледе
19
7
Нгой
7
Нгой
19
28
Мрабти
9
Энгвалль
9
Энгвалль
28
Мрабти
Остались в запасе
Вестерло
Мехелен
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
55
Тюр Диркс
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
40
Joseph Amuzu
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
55
Тюр Диркс
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Остались в запасе
40
Joseph Amuzu
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Данни Бейс
Статистика матча Вестерло - Мехелен
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
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