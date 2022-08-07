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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Вестерло
Гент - Вестерло: обзор матча 07 августа 2022
Гент
07.08.2022, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Вестерло
37'
С. Маррех
45+3'
У. Кюйперс (П)
5'
И. Ветокеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Вестерло
Желтая карточка
Д. Лемаич
90'
+2
Замена
А. Ханше-Ольсен
️️️️
С. Кумс
85'
Замена
Д. Лемаич
️️️️
М. Фофана
85'
Желтая карточка
С. Маррех
75'
73'
Замена
Т. Диркс
️️️️
Р. Тагир
73'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
И. Ветокеле
67'
Замена
Ж. Бернат
️️️️
М. Фикселлес
Замена
Б. Годо
️️️️
М. Самуас
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
У. Кюйперс
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
С. Маррех
Пас отдал
Д. Торунарига
37'
5'
ГОЛ! 0:1!
И. Ветокеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
39
Малик Фофана
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Рубин Сигерс
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
7
Люка ван Ино
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Гент
31
Бруно Годо
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
12
Ноа Де Риддер
ЦП
37
Робби Ван Хаутер
ЦП
7
Ибрахим Салах
ЦФ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Вестерло
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
23
Жан Бернат
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
4-4-2
33
Руф
2
Окуму
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
32
Нгаду-Нгаджуй
18
Самуас
24
Кумс
17
Юлсагер
16
Маррех
39
Фофана
99
Кюйперс
2-1-5-1
26
Болат
32
Йорданов
28
Тагир
33
Нойштедтер
23
Сигерс
7
ван Ино
29
Де Куйпер
19
Фикселлес
39
ван ден Кейбус
25
Ветокеле
18
Самуас
31
Годо
31
Годо
18
Самуас
24
Кумс
21
Ханше-Ольсен
21
Ханше-Ольсен
24
Кумс
39
Фофана
22
Лемаич
22
Лемаич
39
Фофана
25
Ветокеле
24
Мадсен
24
Мадсен
25
Ветокеле
19
Фикселлес
23
Бернат
23
Бернат
19
Фикселлес
28
Тагир
55
Диркс
55
Диркс
28
Тагир
Остались в запасе
Гент
Вестерло
12
Ноа Де Риддер
ЦП
37
Робби Ван Хаутер
ЦП
7
Ибрахим Салах
ЦФ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
12
Ноа Де Риддер
ЦП
37
Робби Ван Хаутер
ЦП
7
Ибрахим Салах
ЦФ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Остались в запасе
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Гент - Вестерло
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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