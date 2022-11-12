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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Остенде
Вестерло - Остенде: обзор матча 12 ноября 2022
Вестерло
12.11.2022, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
6 : 0
Завершен
Остенде
16'
Д. Нене
28'
Т. Диркс
40'
Н. Шадли (П)
49'
Л. Фостер
53'
Л. Фостер
81'
Х. Акбунар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Остенде
ГОЛ! 6:0!
Х. Акбунар
Пас отдал
М. Де Куйпер
81'
Замена
И. Ветокеле
️️️️
Л. Фостер
79'
Замена
Э. Йорданов
️️️️
Б. Рейнолдс
78'
Замена
К. Ваэзен
️️️️
Д. Нене
73'
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
Л. Минейро
73'
70'
Желтая карточка
К. Макгихан
Замена
Х. Акбунар
️️️️
Н. Шадли
65'
60'
Желтая карточка
Ф. Хорнби
57'
Замена
Н. Бацнер
️️️️
Т. Эмброуз
ГОЛ! 5:0!
Л. Фостер
53'
ГОЛ! 4:0!
Л. Фостер
Пас отдал
Д. Нене
49'
46'
Замена
Б. Капон
️️️️
Ф. Кателарис
46'
Замена
Д. Атанга
️️️️
И. Бонен
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Н. Шадли
40'
Желтая карточка
Д. Нене
33'
ГОЛ! 2:0!
Т. Диркс
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Нене
Пас отдал
М. Де Куйпер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
23
Рубин Сигерс
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
30
Фанос Кателарис
ЦП
7
Робби Д'Хез
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
7
Инди Бонен
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Вестерло
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Остенде
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
17
Давид Атанга
ЦП
25
Ник Бацнер
АП
28
Гийом Хуберт
ЦФ
20
Анди Мусаев
ЦФ
2-1-4-3
26
Болат
28
Тагир
14
Рейнолдс
30
Минейро
23
Сигерс
89
Шадли
19
Фикселлес
29
Де Куйпер
45
Нене
9
Фостер
55
Диркс
1-4-1-4
12
Филлипс
3
Урогиде
7
Д'Хез
10
Роша
8
Макгихан
30
Кателарис
7
Сакамото
3
Танге
10
Хорнби
68
Эмброуз
7
Бонен
14
Рейнолдс
32
Йорданов
32
Йорданов
14
Рейнолдс
30
Минейро
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
30
Минейро
89
Шадли
7
Акбунар
7
Акбунар
89
Шадли
45
Нене
17
Ваэзен
17
Ваэзен
45
Нене
9
Фостер
25
Ветокеле
25
Ветокеле
9
Фостер
30
Кателарис
27
Капон
27
Капон
30
Кателарис
7
Бонен
17
Атанга
17
Атанга
7
Бонен
68
Эмброуз
25
Бацнер
25
Бацнер
68
Эмброуз
Остались в запасе
Вестерло
Остенде
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
20
Анди Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Остались в запасе
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
10
Алессандро Альбанезе
ЛВ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
20
Анди Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Вестерло - Остенде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
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