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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Вестерло
Оуд-Хеверли - Вестерло: обзор матча 30 июля 2022
Оуд-Хеверли
30.07.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Вестерло
13'
Й. Дагур Торстейнссон
76'
Р. Хольцхаушер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Вестерло
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Бернат
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
Н. Нсинги
90'
+1
85'
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Э. Дачи
Замена
Х. Мендиль
️️️️
Р. Хольцхаушер
85'
83'
Замена
Р. Тагир
️️️️
М. Де Куйпер
83'
Замена
Б. Рейнолдс
️️️️
Т. Диркс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Хольцхаушер
76'
72'
Замена
Ж. Бернат
️️️️
Р. Нойштедтер
Замена
Й. Дом
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
62'
Желтая карточка
Л. Патрис
60'
Желтая карточка
Д. Уедраого
48'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
ГОЛ! 1:0!
Й. Дагур Торстейнссон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
27
Луи Патрис
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Люка ван Ино
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
23
Рубин Сигерс
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Оуд-Хеверли
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
42
Jo Gilis
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Вестерло
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
19
Матиас Фикселлес
ЦП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
23
Жан Бернат
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
2-3-5
77
Кожокару
24
Де Норре
28
Плетинкс
10
Хольцхаушер
11
Аль-Тамари
33
Малинов
9
Нсинги
15
Уедраого
33
Мертенс
23
Торстейнссон
27
Патрис
1-1-4-2
26
Болат
32
Йорданов
33
Нойштедтер
29
Де Куйпер
23
Сигерс
39
ван ден Кейбус
7
ван Ино
22
Дачи
55
Диркс
10
Хольцхаушер
37
Мендиль
37
Мендиль
10
Хольцхаушер
9
Нсинги
9
Кухаревич
9
Кухаревич
9
Нсинги
23
Торстейнссон
6
Дом
6
Дом
23
Торстейнссон
29
Де Куйпер
28
Тагир
28
Тагир
29
Де Куйпер
55
Диркс
14
Рейнолдс
14
Рейнолдс
55
Диркс
22
Дачи
19
Фикселлес
19
Фикселлес
22
Дачи
33
Нойштедтер
23
Бернат
23
Бернат
33
Нойштедтер
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Вестерло
42
Jo Gilis
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
42
Jo Gilis
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Оуд-Хеверли - Вестерло
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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