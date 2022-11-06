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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Вестерло
Юнион СЖ - Вестерло: обзор матча 06 ноября 2022
Юнион СЖ
06.11.2022, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Вестерло
90+3'
Г. Нильссон
45'
Л. Фостер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Вестерло
Желтая карточка
С. Линен
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Г. Нильссон
Пас отдал
Р. Сайкс
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Т. Диркс
Замена
Р. Сайкс
️️️️
Т. Теума
86'
Желтая карточка
Т. Теума
85'
84'
Замена
Л. Минейро
️️️️
М. Фикселлес
Замена
Г. Франсуа
️️️️
С. ван дер Хейден
78'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
В. Бонифаци
78'
74'
Замена
И. Ветокеле
️️️️
К. Ваэзен
74'
Замена
Т. Диркс
️️️️
Э. Йорданов
70'
Желтая карточка
Т. ван ден Кейбус
Замена
С. Адингра
️️️️
Б. Ньивкоп
64'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
64'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
63'
57'
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
Х. Акбунар
45'
ГОЛ! 0:1!
Л. Фостер
Пас отдал
Х. Акбунар
Желтая карточка
Л. Лапуссен
41'
27'
Желтая карточка
М. Фикселлес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
10
Лазаре Амани
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
19
Матиас Фикселлес
ЦП
23
Рубин Сигерс
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Вестерло
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
3-4-1-2
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
10
Амани
44
Линен
10
Теума
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
22
Бонифаци
13
Ванзейр
3-4-1-2
26
Болат
14
Рейнолдс
28
Тагир
32
Йорданов
23
Сигерс
29
Де Куйпер
24
Мадсен
19
Фикселлес
7
Акбунар
17
Ваэзен
9
Фостер
10
Теума
26
Сайкс
26
Сайкс
10
Теума
44
ван дер Хейден
19
Франсуа
19
Франсуа
44
ван дер Хейден
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
2
Ньивкоп
7
Адингра
7
Адингра
2
Ньивкоп
22
Бонифаци
9
Нильссон
9
Нильссон
22
Бонифаци
19
Фикселлес
30
Минейро
30
Минейро
19
Фикселлес
7
Акбунар
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
7
Акбунар
17
Ваэзен
25
Ветокеле
25
Ветокеле
17
Ваэзен
32
Йорданов
55
Диркс
55
Диркс
32
Йорданов
Остались в запасе
Юнион СЖ
Вестерло
21
Люка Пирар
ВР
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Главный тренер
Карел Герартс
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Остались в запасе
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Юнион СЖ - Вестерло
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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