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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Вестерло
Зюлте-Варегем - Вестерло: обзор матча 21 января 2023
Зюлте-Варегем
21.01.2023, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Вестерло
73'
Й. Фоссен
9'
Р. Нойштедтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Вестерло
Желтая карточка
Б. Лопес
90'
+3
89'
Замена
К. Ваэзен
️️️️
Д. Нене
89'
Замена
И. Ветокеле
️️️️
Л. Фостер
84'
Желтая карточка
С. Болат
77'
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Н. Мадсен
ГОЛ! 1:1!
Й. Фоссен
Пас отдал
А. Драмбаев
73'
71'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Йорданов
Замена
Д. Рамирес
️️️️
З. Гано
70'
Замена
А. Драмбаев
️️️️
А. Ндур
60'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Б. Сермо
46'
Замена
Й. Фоссен
️️️️
Н. Ромменс
46'
46'
Замена
R. Seigers
️️️️
Р. Нойштедтер
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Нойштедтер
Пас отдал
Л. Фостер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
25
Алиун Ндур
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
8
Абдулайе Сиссако
ОП
8
Николас Ромменс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
22
Кристиан Брюлс
АП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Зюлте-Варегем
50
Sef van Damme
ВР
69
Луи Бостин
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
3
Борха Лопес
ЦЗ
19
Шейк Тиам
ЦЗ
16
Даниэль Рамирес
ЦП
14
Папе Демба Диоп
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
2-2-2-3-1
1
Боссут
4
Дерейк
5
Сермо
20
Мироши
8
Сиссако
8
Ромменс
25
Вормер
25
Ндур
22
Брюлс
39
Фадера
9
Гано
3-1-4-2
26
Болат
14
Рейнолдс
28
Тагир
32
Йорданов
33
Нойштедтер
39
ван ден Кейбус
24
Мадсен
8
29
Де Куйпер
45
Нене
9
Фостер
25
Ндур
14
Драмбаев
14
Драмбаев
25
Ндур
5
Сермо
3
Лопес
3
Лопес
5
Сермо
9
Гано
16
Рамирес
16
Рамирес
9
Гано
8
Ромменс
9
Фоссен
9
Фоссен
8
Ромменс
33
Нойштедтер
23
23
33
Нойштедтер
24
Мадсен
19
Фикселлес
19
Фикселлес
24
Мадсен
32
Йорданов
89
Шадли
89
Шадли
32
Йорданов
45
Нене
17
Ваэзен
17
Ваэзен
45
Нене
9
Фостер
25
Ветокеле
25
Ветокеле
9
Фостер
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Вестерло
50
Sef van Damme
ВР
69
Луи Бостин
ВР
19
Шейк Тиам
ЦЗ
14
Папе Демба Диоп
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
50
Sef van Damme
ВР
69
Луи Бостин
ВР
19
Шейк Тиам
ЦЗ
14
Папе Демба Диоп
ЦП
80
Кевор Палумец
ЦП
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Зюлте-Варегем - Вестерло
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
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