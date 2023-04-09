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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Вестерло
Андерлехт - Вестерло: обзор матча 09 апреля 2023
Андерлехт
09.04.2023, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Вестерло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Вестерло
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Ф. Амузу
90'
+2
89'
Желтая карточка
Д. Нене
Желтая карточка
К. Сарделла
88'
80'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
М. Фикселлес
80'
Замена
Т. Диркс
️️️️
Ю. Мацуо
Замена
К. Сарделла
️️️️
М. Н'Диайе
77'
Замена
И. Слимани
️️️️
Б. Раман
70'
68'
Замена
И. Ветокеле
️️️️
Н. Шадли
63'
Замена
Д. Нене
️️️️
К. Ваэзен
Желтая карточка
И. Слимани
47'
37'
Желтая карточка
Ю. Мацуо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Матиас Фикселлес
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Тео Леони
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Вербрюгген
16
Н'Диайе
14
Вертонген
62
Мурильо
6
Дебаст
24
Диавара
18
Ашимеру
9
Амузу
10
Арнстад
10
Дрейер
14
Раман
2-2-5-1
26
Болат
28
Тагир
32
Йорданов
33
Нойштедтер
19
Фикселлес
39
ван ден Кейбус
89
Шадли
8
29
Де Куйпер
14
Мацуо
17
Ваэзен
16
Н'Диайе
54
Сарделла
54
Сарделла
16
Н'Диайе
14
Раман
19
Слимани
19
Слимани
14
Раман
9
Амузу
29
Стройкенс
29
Стройкенс
9
Амузу
19
Фикселлес
24
Мадсен
24
Мадсен
19
Фикселлес
17
Ваэзен
45
Нене
45
Нене
17
Ваэзен
14
Мацуо
55
Диркс
55
Диркс
14
Мацуо
89
Шадли
25
Ветокеле
25
Ветокеле
89
Шадли
Остались в запасе
Андерлехт
Вестерло
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Андерлехт - Вестерло
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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