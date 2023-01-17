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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Генк
Вестерло - Генк: обзор матча 17 января 2023
Вестерло
17.01.2023, вторник, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Генк
52'
М. Де Куйпер (П)
56'
Т. ван ден Кейбус
7'
А. Уаттара
24'
Д. Пайнтсил
64'
Д. Муньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Генк
Желтая карточка
М. Де Куйпер
90'
+4
90'
Замена
М. Саматта
️️️️
Д. Пайнтсил
Желтая карточка
R. Seigers
77'
Замена
L. Van Eenoo
️️️️
М. Фикселлес
74'
73'
Замена
Б. Хейнен
️️️️
А. Уаттара
Замена
Т. Диркс
️️️️
Э. Йорданов
73'
Замена
Д. Нене
️️️️
И. Ветокеле
68'
64'
ГОЛ! 2:3!
Д. Муньос
62'
Замена
М. Трезор
️️️️
Б. Эль-Ханнус
62'
Замена
Й. Сор
️️️️
Н. Кастро
ГОЛ! 2:2!
Т. ван ден Кейбус
56'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Де Куйпер
52'
Желтая карточка
Э. Йорданов
49'
24'
ГОЛ! 0:2!
Д. Пайнтсил
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Уаттара
Пас отдал
Д. Пайнтсил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Матиас Фикселлес
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Николас Кастро
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Йира Сор
ПВ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
2-2-4-2
26
Болат
32
Йорданов
28
Тагир
33
Нойштедтер
19
Фикселлес
89
Шадли
24
Мадсен
39
ван ден Кейбус
29
Де Куйпер
25
Ветокеле
9
Фостер
4-1-2-2-1
26
Вандевордт
23
Пресиадо
46
Куэста
3
МакКензи
27
Муньос
32
Уаттара
17
Грошовски
28
Пайнтсил
8
Кастро
11
Эль-Ханнус
30
Онуачу
19
Фикселлес
8
8
19
Фикселлес
25
Ветокеле
45
Нене
45
Нене
25
Ветокеле
32
Йорданов
55
Диркс
55
Диркс
32
Йорданов
32
Уаттара
8
Хейнен
8
Хейнен
32
Уаттара
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
31
Трезор
11
Эль-Ханнус
8
Кастро
11
Сор
11
Сор
8
Кастро
28
Пайнтсил
38
Саматта
38
Саматта
28
Пайнтсил
Остались в запасе
Вестерло
Генк
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
39
Майк Пендерс
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Вестерло - Генк
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
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