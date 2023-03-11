Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Кортрейк
Вестерло - Кортрейк: обзор матча 11 марта 2023
Вестерло
11.03.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Кортрейк
45+5'
К. Ваэзен
60'
К. Ваэзен
73'
К. Ваэзен
63'
М. Бруно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Кортрейк
Замена
И. Ветокеле
️️️️
М. Фикселлес
78'
Замена
Р. Тагир
️️️️
К. Ваэзен
78'
ГОЛ! 3:1!
К. Ваэзен
73'
71'
Замена
П. Хабиб Гуйе
️️️️
М. Регали
71'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
Д. Де Неве
71'
Замена
К. Атемона
️️️️
Ж. Силва
Замена
Ю. Мацуо
️️️️
Н. Шадли
70'
Желтая карточка
Б. Рейнолдс
68'
63'
ГОЛ! 2:1!
М. Бруно
ГОЛ! 2:0!
К. Ваэзен
60'
58'
Замена
Б. Мессауди
️️️️
Н. Мехсату
Замена
Д. Нене
️️️️
Т. ван ден Кейбус
58'
ГОЛ! 1:0!
К. Ваэзен
45'
+5
36'
Желтая карточка
А. Кадри
31'
Замена
А. Кадри
️️️️
Ф. Селемани
28'
Желтая карточка
Ж. Силва
Желтая карточка
М. Фикселлес
25'
Желтая карточка
Т. ван ден Кейбус
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Матиас Фикселлес
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
44
Жоау Силва
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
17
Мартин Регали
ЛВ
17
Массимо Бруно
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Юсуке Мацуо
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Кортрейк
16
Максим Деман
ВР
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
10
Стипе Лончар
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
9
Биллал Мессауди
ПВ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
2-2-5-1
26
Болат
2
14
Рейнолдс
33
Нойштедтер
19
Фикселлес
8
24
Мадсен
89
Шадли
39
ван ден Кейбус
29
Де Куйпер
17
Ваэзен
3-2-2-2-1
23
Ванденберге
4
Ватанабе
44
Силва
7
Селемани
8
Мехсату
2
Васински
17
Бруно
30
Д'Хаен
14
Де Неве
17
Регали
20
Авенатти
17
Ваэзен
28
Тагир
28
Тагир
17
Ваэзен
89
Шадли
14
Мацуо
14
Мацуо
89
Шадли
19
Фикселлес
25
Ветокеле
25
Ветокеле
19
Фикселлес
39
ван ден Кейбус
45
Нене
45
Нене
39
ван ден Кейбус
44
Силва
3
Атемона
3
Атемона
44
Силва
7
Селемани
37
Кадри
37
Кадри
7
Селемани
14
Де Неве
11
Мбайо
11
Мбайо
14
Де Неве
8
Мехсату
9
Мессауди
9
Мессауди
8
Мехсату
17
Регали
77
Гуйе
77
Гуйе
17
Регали
Остались в запасе
Вестерло
Кортрейк
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
16
Максим Деман
ВР
10
Стипе Лончар
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Остались в запасе
16
Максим Деман
ВР
10
Стипе Лончар
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Вестерло - Кортрейк
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
Новости команд
Все
Вестерло
Кортрейк
Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
Российский игрок продлил контракт с бельгийским клубом
2025.06.22 10:50
3
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
«Рома» продала защитника сборной США
2023.07.31 09:20
Бельгийский клуб соорудил самую необычную трибуну в истории футбола
2023.04.16 14:38
1
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+