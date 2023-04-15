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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Брюгге
Вестерло - Брюгге: обзор матча 15 апреля 2023
Вестерло
15.04.2023, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Брюгге
Желтая карточка
L. Van Eenoo
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
К. Мата
Замена
P. Perdichizzi
️️️️
Ю. Мацуо
90'
Желтая карточка
Т. Диркс
87'
83'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
М. Ритс
Замена
И. Ветокеле
️️️️
М. Фикселлес
73'
70'
Желтая карточка
Ф. Хутгла
68'
Желтая карточка
Б. Мехеле
Замена
Н. Мадсен
️️️️
К. Ваэзен
65'
Замена
Т. Диркс
️️️️
Н. Шадли
65'
59'
Замена
А. Нуса
️️️️
А. Сков Ольсен
Желтая карточка
К. Ваэзен
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Скотт Паркер
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
14
Сиссе Сандра
АП
17
Ромео Вермант
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
2-2-5-1
26
Болат
28
Тагир
14
Рейнолдс
19
Фикселлес
33
Нойштедтер
14
Мацуо
8
39
ван ден Кейбус
89
Шадли
29
Де Куйпер
17
Ваэзен
3-1-4-2
22
Миньоле
58
Спайлерс
44
Мехеле
5
Мейер
25
Онидика
22
Мата
20
Ванакен
70
Ланг
23
Ритс
70
Сков Ольсен
9
Хутгла
14
Мацуо
2
2
14
Мацуо
17
Ваэзен
24
Мадсен
24
Мадсен
17
Ваэзен
19
Фикселлес
25
Ветокеле
25
Ветокеле
19
Фикселлес
89
Шадли
55
Диркс
55
Диркс
89
Шадли
70
Сков Ольсен
7
Нуса
7
Нуса
70
Сков Ольсен
23
Ритс
11
Яремчук
11
Яремчук
23
Ритс
Остались в запасе
Вестерло
Брюгге
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
23
Rubin Seigers
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Вестерло - Брюгге
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
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