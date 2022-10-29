Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Сент-Труйден
Вестерло - Сент-Труйден: обзор матча 29 октября 2022
Вестерло
29.10.2022, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
2 : 3
Завершен
Сент-Труйден
54'
М. Де Куйпер
83'
М. Де Куйпер (П)
24'
Д. Бруно
45+3'
Д. Бруно (П)
83'
Д. Хаяси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Сент-Труйден
Замена
К. Ваэзен
️️️️
Н. Мадсен
89'
83'
ГОЛ! 2:3!
Д. Хаяси
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Де Куйпер
83'
82'
Замена
С. Кагава
️️️️
Д. Бруно
81'
Желтая карточка
Д. Хасиока
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Т. Диркс
72'
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Р. Нойштедтер
72'
72'
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
Э. Жуниор Бока
72'
Замена
Ж. Тейшейра
️️️️
А. Койта
67'
Желтая карточка
А. Койта
Желтая карточка
Л. Фостер
62'
58'
Желтая карточка
Э. Жуниор Бока
Желтая карточка
Т. Диркс
57'
ГОЛ! 1:2!
М. Де Куйпер
Пас отдал
Б. Рейнолдс
54'
Желтая карточка
С. Болат
46'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Бруно
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бруно
Пас отдал
Э. Жуниор Бока
Замена
И. Ветокеле
️️️️
Н. Шадли
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
55
Тюр Диркс
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
34
Франк Бойя
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
17
Эрик Жуниор Бока
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Вестерло
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Рубин Сигерс
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
3-1-3-1-2
26
Болат
28
Тагир
2
Пердикицци
14
Рейнолдс
33
Нойштедтер
89
Шадли
24
Мадсен
29
Де Куйпер
7
Акбунар
9
Фостер
55
Диркс
2-1-5
14
Хасиока
37
Ляйстнер
34
Бойя
17
Бока
1
Шмидт
22
Янссенс
11
Койта
22
Брюлс
33
Нойштедтер
19
Фикселлес
19
Фикселлес
33
Нойштедтер
55
Диркс
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
55
Диркс
24
Мадсен
17
Ваэзен
17
Ваэзен
24
Мадсен
89
Шадли
25
Ветокеле
25
Ветокеле
89
Шадли
11
Койта
5
Тейшейра
5
Тейшейра
11
Койта
17
Бока
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
17
Бока
9
Бруно
10
Кагава
10
Кагава
9
Бруно
Остались в запасе
Вестерло
Сент-Труйден
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Рубин Сигерс
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Рубин Сигерс
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Вестерло - Сент-Труйден
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
Новости команд
Все
Вестерло
Сент-Труйден
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
09:03
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
Российский игрок продлил контракт с бельгийским клубом
2025.06.22 10:50
3
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
«Рома» продала защитника сборной США
2023.07.31 09:20
Бельгийский клуб соорудил самую необычную трибуну в истории футбола
2023.04.16 14:38
1
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
09:03
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+