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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Юнион СЖ
Вестерло - Юнион СЖ: обзор матча 25 февраля 2023
Вестерло
25.02.2023, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
4 : 2
Завершен
Юнион СЖ
16'
Т. ван ден Кейбус
20'
Н. Шадли
73'
М. Де Куйпер (П)
89'
Д. Нене
40'
В. Бонифаци
67'
В. Бонифаци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Юнион СЖ
ГОЛ! 4:2!
Д. Нене
Пас отдал
К. Ваэзен
89'
Желтая карточка
С. Болат
86'
85'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
С. Линен
Замена
R. Seigers
️️️️
М. Фикселлес
84'
Замена
Д. Нене
️️️️
Н. Шадли
77'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Де Куйпер
73'
72'
Желтая карточка
Л. Амани
69'
Желтая карточка
К. Берджесс
67'
ГОЛ! 2:2!
В. Бонифаци
64'
Замена
Л. Лапуссен
️️️️
И. Кандусс
40'
ГОЛ! 2:1!
В. Бонифаци
Пас отдал
Л. Амани
Желтая карточка
P. Perdichizzi
36'
ГОЛ! 2:0!
Н. Шадли
20'
ГОЛ! 1:0!
Т. ван ден Кейбус
Пас отдал
Н. Мадсен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Матиас Фикселлес
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
2-2-5-1
26
Болат
2
14
Рейнолдс
33
Нойштедтер
19
Фикселлес
39
ван ден Кейбус
24
Мадсен
8
29
Де Куйпер
89
Шадли
17
Ваэзен
3-4-1-2
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
28
Мачида
10
Амани
44
Линен
10
Теума
2
Ньивкоп
7
Адингра
9
Нильссон
22
Бонифаци
19
Фикселлес
23
23
19
Фикселлес
89
Шадли
45
Нене
45
Нене
89
Шадли
27
Кандусс
94
Лапуссен
94
Лапуссен
27
Кандусс
44
Линен
11
Вертессен
11
Вертессен
44
Линен
Остались в запасе
Вестерло
Юнион СЖ
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Вестерло - Юнион СЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
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