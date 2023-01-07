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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Вестерло
Серкль Брюгге - Вестерло: обзор матча 07 января 2023
Серкль Брюгге
07.01.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Вестерло
6'
Н. Шадли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Вестерло
88'
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
М. Фикселлес
Замена
Э. Керер
️️️️
Б. Попович
81'
80'
Замена
И. Ветокеле
️️️️
Н. Шадли
68'
Замена
П. Пердикицци
️️️️
Х. Акбунар
68'
Замена
Л. ван Ино
️️️️
Д. Нене
Замена
А. Франсис
️️️️
Л. Лопеш
68'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Д. Хотич
68'
46'
Замена
Э. Йорданов
️️️️
Б. Рейнолдс
41'
Желтая карточка
Х. Акбунар
Желтая карточка
С. Мянго
28'
23'
Желтая карточка
Р. Тагир
20'
Желтая карточка
М. Фикселлес
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Шадли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
2
Йеспер Даланд
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
34
Янн Гбоу
ЛВ
17
Абу Франсис
ЦП
24
Жан Марселен
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
44
Эмилио Керер
ЦФ
Вестерло
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
7
Люка ван Ино
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
3-2-1-4
99
Майецки
5
Попович
35
Велкоски
13
Мянго
22
Лопеш
10
Хотич
24
Сомерс
2
Даланд
9
Данке
18
Уэда
34
Ванхутте
2-1-4-1-2
26
Болат
14
Рейнолдс
28
Тагир
33
Нойштедтер
89
Шадли
24
Мадсен
19
Фикселлес
29
Де Куйпер
7
Акбунар
45
Нене
9
Фостер
22
Лопеш
17
Франсис
17
Франсис
22
Лопеш
10
Хотич
34
Гбоу
34
Гбоу
10
Хотич
5
Попович
44
Керер
44
Керер
5
Попович
7
Акбунар
2
Пердикицци
2
Пердикицци
7
Акбунар
14
Рейнолдс
32
Йорданов
32
Йорданов
14
Рейнолдс
45
Нене
7
ван Ино
7
ван Ино
45
Нене
19
Фикселлес
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
19
Фикселлес
89
Шадли
25
Ветокеле
25
Ветокеле
89
Шадли
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Вестерло
89
Себастьян Брюззезе
ВР
24
Жан Марселен
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
24
Жан Марселен
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Серкль Брюгге - Вестерло
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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