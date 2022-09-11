Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Андерлехт
Вестерло - Андерлехт: обзор матча 11 сентября 2022
Вестерло
11.09.2022, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Андерлехт
6'
И. Ветокеле
83'
Х. Акбунар
70'
С. Эспозито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Андерлехт
Замена
П. Пердикицци
️️️️
Н. Мадсен
90'
+2
89'
Желтая карточка
М. Мурильо
Желтая карточка
Х. Акбунар
83'
ГОЛ! 2:1!
Х. Акбунар
Пас отдал
М. Де Куйпер
83'
Замена
Х. Акбунар
️️️️
Т. Диркс
76'
Замена
К. Ваэзен
️️️️
И. Ветокеле
75'
75'
Замена
М. Мурильо
️️️️
Ф. Амузу
70'
ГОЛ! 1:1!
С. Эспозито
67'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
М. Стройкенс
66'
Желтая карточка
М. Стройкенс
Желтая карточка
Б. Рейнолдс
62'
Замена
Л. Минейро
️️️️
М. Фикселлес
60'
Замена
Д. Нене
️️️️
Н. Шадли
60'
59'
Желтая карточка
У. Худт
56'
Замена
С. Эспозито
️️️️
А. Диавара
ГОЛ! 1:0!
И. Ветокеле
Пас отдал
М. Де Куйпер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
23
Рубин Сигерс
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
9
Франсис Амузу
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Вестерло
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
7
Халил Акбунар
ПВ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
2-5-3
26
Болат
28
Тагир
14
Рейнолдс
19
Фикселлес
29
Де Куйпер
89
Шадли
24
Мадсен
23
Сигерс
25
Ветокеле
9
Фостер
55
Диркс
4-1-3-2
1
ван Кромбрадж
29
Худт
6
Дебаст
27
Садики
3
Делкруа
24
Диавара
9
Амузу
18
Ашимеру
16
Версхарен
21
Силва
29
Стройкенс
24
Мадсен
2
Пердикицци
2
Пердикицци
24
Мадсен
19
Фикселлес
30
Минейро
30
Минейро
19
Фикселлес
55
Диркс
7
Акбунар
7
Акбунар
55
Диркс
25
Ветокеле
17
Ваэзен
17
Ваэзен
25
Ветокеле
89
Шадли
45
Нене
45
Нене
89
Шадли
9
Амузу
62
Мурильо
62
Мурильо
9
Амузу
29
Стройкенс
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
29
Стройкенс
24
Диавара
94
Эспозито
94
Эспозито
24
Диавара
Остались в запасе
Вестерло
Андерлехт
33
Роман Нойштедтер
ОП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
1
Барт Вербрюгген
ВР
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Остались в запасе
33
Роман Нойштедтер
ОП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Вестерло - Андерлехт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
Новости команд
Все
Вестерло
Андерлехт
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:39
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
Российский игрок продлил контракт с бельгийским клубом
2025.06.22 10:50
3
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
«Рома» продала защитника сборной США
2023.07.31 09:20
Бельгийский клуб соорудил самую необычную трибуну в истории футбола
2023.04.16 14:38
1
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:39
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+