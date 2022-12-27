Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Антверпен
Вестерло - Антверпен: обзор матча 27 декабря 2022
Вестерло
27.12.2022, вторник, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
3 : 3
Завершен
Антверпен
44'
М. Де Куйпер
47'
Н. Мадсен
65'
М. Фикселлес
51'
М. Фрай
86'
В. Янссен
88'
К. Стенгс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Антверпен
Замена
Э. Йорданов
️️️️
Х. Акбунар
89'
88'
ГОЛ! 3:3!
К. Стенгс
87'
Замена
Д. Алмейда
️️️️
А. Вермерен
86'
ГОЛ! 3:2!
В. Янссен
79'
Замена
Б. Нсимба
️️️️
Г. Авила
Замена
К. Ваэзен
️️️️
М. Фикселлес
78'
Замена
Т. Диркс
️️️️
Д. Нене
78'
Замена
Л. ван Ино
️️️️
Н. Шадли
70'
70'
Замена
М. Баликвиша
️️️️
Й. Батай
ГОЛ! 3:1!
М. Фикселлес
65'
51'
ГОЛ! 2:1!
М. Фрай
Пас отдал
А. Муджа
ГОЛ! 2:0!
Н. Мадсен
47'
Желтая карточка
Б. Рейнолдс
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Де Куйпер
44'
21'
Желтая карточка
Р. Де Лат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
48
Артур Вермерен
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Вестерло
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
7
Люка ван Ино
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
50
Лаурит Красники
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
77
Бруни Нсимба
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
2-1-4-1-2
26
Болат
28
Тагир
14
Рейнолдс
33
Нойштедтер
89
Шадли
24
Мадсен
29
Де Куйпер
19
Фикселлес
7
Акбунар
45
Нене
9
Фостер
3-2-1-2-2
1
Бутез
23
Алдервейрелд
51
Пачо
13
Авила
25
Батай
2
Де Лат
48
Вермерен
14
Стенгс
7
Муджа
14
Янссен
9
Фрай
7
Акбунар
32
Йорданов
32
Йорданов
7
Акбунар
89
Шадли
7
ван Ино
7
ван Ино
89
Шадли
19
Фикселлес
17
Ваэзен
17
Ваэзен
19
Фикселлес
45
Нене
55
Диркс
55
Диркс
45
Нене
48
Вермерен
4
Алмейда
4
Алмейда
48
Вермерен
25
Батай
7
Баликвиша
7
Баликвиша
25
Батай
13
Авила
77
Нсимба
77
Нсимба
13
Авила
Остались в запасе
Вестерло
Антверпен
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
1
Ортвен Де Вольф
ВР
50
Лаурит Красники
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
50
Лаурит Красники
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Вестерло - Антверпен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
Новости команд
Все
Вестерло
Антверпен
Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
Российский игрок продлил контракт с бельгийским клубом
2025.06.22 10:50
3
Экс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
Российский игрок продлил контракт с бельгийским клубом
2025.06.22 10:50
3
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
«Рома» продала защитника сборной США
2023.07.31 09:20
Бельгийский клуб соорудил самую необычную трибуну в истории футбола
2023.04.16 14:38
1
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+