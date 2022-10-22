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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Вестерло
Кортрейк - Вестерло: обзор матча 22 октября 2022
Кортрейк
22.10.2022, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Вестерло
48'
Н. Мадсен
83'
Д. Нене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Вестерло
83'
ГОЛ! 0:2!
Д. Нене
Пас отдал
Н. Мадсен
78'
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
Л. Минейро
Замена
Д. Мбайо
️️️️
К. Вандендрище
76'
74'
Желтая карточка
Л. Минейро
70'
Замена
Т. Диркс
️️️️
Х. Акбунар
69'
Замена
И. Ветокеле
️️️️
М. Фикселлес
62'
Замена
Д. Нене
️️️️
Н. Шадли
Замена
С. Лончар
️️️️
Б. Мессауди
61'
48'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мадсен
30'
Желтая карточка
Б. Рейнолдс
Красная карточка
П. Хабиб Гуйе
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
31
Марко Илич
ВР
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
23
Рубин Сигерс
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
8
Найел Мехсату
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
19
Лука Фубер
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
99
Лукман Хаким
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Вестерло
28
Равиль Тагир
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
2-1-2-1-4
31
Илич
4
Ватанабе
24
Дессоле
5
Сыч
26
Вандендрище
8
Кейта
60
Ламкель Зе
30
Д'Хаен
9
Мессауди
77
Гуйе
20
Авенатти
2-1-5-1-1
26
Болат
14
Рейнолдс
2
Пердикицци
30
Минейро
23
Сигерс
19
Фикселлес
24
Мадсен
89
Шадли
29
Де Куйпер
7
Акбунар
9
Фостер
9
Мессауди
10
Лончар
10
Лончар
9
Мессауди
26
Вандендрище
11
Мбайо
11
Мбайо
26
Вандендрище
30
Минейро
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
30
Минейро
89
Шадли
45
Нене
45
Нене
89
Шадли
7
Акбунар
55
Диркс
55
Диркс
7
Акбунар
19
Фикселлес
25
Ветокеле
25
Ветокеле
19
Фикселлес
Остались в запасе
Кортрейк
Вестерло
23
Том Ванденберге
ВР
8
Найел Мехсату
ЦЗ
19
Лука Фубер
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
99
Лукман Хаким
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
28
Равиль Тагир
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
23
Том Ванденберге
ВР
8
Найел Мехсату
ЦЗ
19
Лука Фубер
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
99
Лукман Хаким
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
17
Массимо Бруно
ЦФ
Остались в запасе
28
Равиль Тагир
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Кортрейк - Вестерло
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
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