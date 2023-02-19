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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Вестерло
Сент-Труйден - Вестерло: обзор матча 19 февраля 2023
Сент-Труйден
19.02.2023, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Вестерло
41'
М. Де Куйпер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Вестерло
Замена
Ф. Кайя
️️️️
Р. Бауэр
89'
84'
Замена
И. Ветокеле
️️️️
К. Ваэзен
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
С. Оказаки
81'
Замена
Д. Хаяси
️️️️
Р. Райц
81'
Замена
Ф. Бойя
️️️️
Т. Хара
81'
70'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Н. Шадли
70'
Замена
Д. Нене
️️️️
М. Гюмюшкая
Желтая карточка
М. Конате
45'
+4
Замена
В. Янссенс
️️️️
Д. Бруно
42'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Де Куйпер
Красная карточка
А. Койта
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
8
Мори Конате
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
18
Таичи Хара
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Матиас Фикселлес
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
34
Франк Бойя
ЦП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
91
Даичи Хаяси
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Шмидт
4
Бауэр
37
Ляйстнер
14
Хасиока
6
Сметс
8
Конате
21
Райц
11
Койта
30
Оказаки
9
Бруно
18
Хара
2-2-5-1
26
Болат
14
Рейнолдс
2
33
Нойштедтер
19
Фикселлес
89
Шадли
29
Де Куйпер
8
39
ван ден Кейбус
23
Гюмюшкая
17
Ваэзен
9
Бруно
22
Янссенс
22
Янссенс
9
Бруно
18
Хара
34
Бойя
34
Бойя
18
Хара
30
Оказаки
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
30
Оказаки
21
Райц
91
Хаяси
91
Хаяси
21
Райц
4
Бауэр
14
Кайя
14
Кайя
4
Бауэр
89
Шадли
24
Мадсен
24
Мадсен
89
Шадли
23
Гюмюшкая
45
Нене
45
Нене
23
Гюмюшкая
17
Ваэзен
25
Ветокеле
25
Ветокеле
17
Ваэзен
Остались в запасе
Сент-Труйден
Вестерло
12
Йо Коппенс
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
Главный тренер
Петер Маес
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Сент-Труйден - Вестерло
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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