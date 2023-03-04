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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Вестерло
Стандард - Вестерло: обзор матча 04 марта 2023
Стандард
04.03.2023, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Вестерло
37'
А. Доннум
72'
В. Баликвиша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Вестерло
Красная карточка
А. Бодар
90'
+3
Замена
О. Давида
️️️️
В. Баликвиша
89'
Замена
Д. Чанак
️️️️
М. Фосси
88'
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
Ф. Зинкернагель
88'
81'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
Замена
L. Noubi
️️️️
Н. Дюсенн
79'
78'
Замена
Ю. Мацуо
️️️️
Н. Шадли
78'
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Н. Мадсен
77'
Замена
Д. Нене
️️️️
Т. Диркс
Замена
С. Перица
️️️️
Н. Огайо
74'
ГОЛ! 2:0!
В. Баликвиша
Пас отдал
Н. Огайо
72'
49'
Желтая карточка
L. Van Eenoo
ГОЛ! 1:0!
А. Доннум
Пас отдал
Н. Огайо
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
77
Ошер Давида
ПВ
9
Рено Эмон
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Вестерло
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
2-4-2-2
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
34
Лайфис
7
Альсате
21
Баликвиша
59
Цимирот
11
Зинкернагель
15
Доннум
13
Фосси
39
Огайо
2-1-5-2
20
Гиллекенс
14
Рейнолдс
2
33
Нойштедтер
39
ван ден Кейбус
8
24
Мадсен
29
Де Куйпер
89
Шадли
17
Ваэзен
55
Диркс
3
Дюсенн
4
4
3
Дюсенн
11
Зинкернагель
72
Мелегони
72
Мелегони
11
Зинкернагель
13
Фосси
61
Чанак
61
Чанак
13
Фосси
21
Баликвиша
77
Давида
77
Давида
21
Баликвиша
39
Огайо
18
Перица
18
Перица
39
Огайо
24
Мадсен
19
Фикселлес
19
Фикселлес
24
Мадсен
89
Шадли
14
Мацуо
14
Мацуо
89
Шадли
55
Диркс
45
Нене
45
Нене
55
Диркс
Остались в запасе
Стандард
Вестерло
30
Лоран Хенкине
ВР
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
9
Рено Эмон
ЦФ
Остались в запасе
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Стандард - Вестерло
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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