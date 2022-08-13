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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Стандард
Вестерло - Стандард: обзор матча 13 августа 2022
Вестерло
13.08.2022, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
4 : 2
Завершен
Стандард
38'
И. Ветокеле
50'
Д. Нене
73'
Я. Барретт Лаурсен (АГ)
90+1'
Л. Фостер
63'
А. Тапсоба
90'
Н. Дюсенн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Стандард
90'
+6
Вторая желтая
С. Амалла
Желтая карточка
Т. ван ден Кейбус
90'
+3
ГОЛ! 4:2!
Л. Фостер
Пас отдал
М. Де Куйпер
90'
+1
90'
ГОЛ! 3:2!
Н. Дюсенн
86'
Замена
Э. Шамир
️️️️
Ж. Деваэль
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
Т. Диркс
84'
79'
Желтая карточка
С. Амалла
Замена
Л. Фостер
️️️️
И. Ветокеле
76'
74'
Желтая карточка
А. Болевич
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Я. Барретт Лаурсен
73'
63'
ГОЛ! 2:1!
А. Тапсоба
Пас отдал
А. Бодар
60'
Желтая карточка
К. Лайфис
60'
Замена
А. Тапсоба
️️️️
Р. Эмон
60'
Замена
М. Бокади
️️️️
Г. Цимирот
60'
Замена
А. Болевич
️️️️
А. Доннум
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
Ж. Бернат
55'
Замена
К. Ваэзен
️️️️
Д. Нене
55'
ГОЛ! 2:0!
Д. Нене
Пас отдал
Ж. Бернат
50'
ГОЛ! 1:0!
И. Ветокеле
Пас отдал
Т. Диркс
38'
Желтая карточка
Ж. Бернат
20'
18'
Желтая карточка
Д. Дрэгуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
7
Люка ван Ино
ЦП
23
Рубин Сигерс
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
23
Жан Бернат
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
21
Селим Амалла
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Вестерло
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
15
Эден Шамир
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
2-4-4
26
Болат
32
Йорданов
2
Пердикицци
7
ван Ино
29
Де Куйпер
24
Мадсен
23
Сигерс
23
Бернат
25
Ветокеле
45
Нене
55
Диркс
2-4-1-3
16
Бодар
3
Дюсенн
7
Лаурсен
59
Цимирот
43
Раскин
34
Лайфис
21
Амалла
15
Доннум
20
Деваэль
9
Эмон
10
Дрэгуш
55
Диркс
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
55
Диркс
23
Бернат
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
23
Бернат
45
Нене
17
Ваэзен
17
Ваэзен
45
Нене
25
Ветокеле
9
Фостер
9
Фостер
25
Ветокеле
59
Цимирот
20
Бокади
20
Бокади
59
Цимирот
20
Деваэль
15
Шамир
15
Шамир
20
Деваэль
9
Эмон
15
Тапсоба
15
Тапсоба
9
Эмон
15
Доннум
7
Болевич
7
Болевич
15
Доннум
Остались в запасе
Вестерло
Стандард
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
61
Джихан Чанак
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
61
Джихан Чанак
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Вестерло - Стандард
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Хет Кейпе
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