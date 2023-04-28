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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Вестерло
Гент - Вестерло: обзор матча 28 апреля 2023
Гент
28.04.2023, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, группа B, 1 тур
3 : 1
Завершен
Вестерло
52'
Х. Хонг
55'
С. Кумс
88'
Д. Орбан
27'
М. Фикселлес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Вестерло
Замена
М. Фофана
️️️️
В. Оджиджа-Офое
89'
ГОЛ! 3:1!
Д. Орбан
Пас отдал
У. Кюйперс
88'
Желтая карточка
Т. Тиссудали
83'
Замена
Д. Орбан
️️️️
Т. Тиссудали
76'
73'
Замена
Д. Нене
️️️️
Т. Диркс
65'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
L. Van Eenoo
65'
Замена
Ю. Мацуо
️️️️
Н. Шадли
65'
Замена
И. Ветокеле
️️️️
К. Ваэзен
ГОЛ! 2:1!
С. Кумс
55'
ГОЛ! 1:1!
Х. Хонг
Пас отдал
У. Кюйперс
52'
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Фикселлес
Пас отдал
Т. Диркс
14'
Желтая карточка
М. Фикселлес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Матиас Фикселлес
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
39
Малик Фофана
ПВ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
45
Доржель Нене
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
3-5-1-1
1
Нарди
91
Пиатковски
33
Торунарига
2
Окуму
24
Кумс
4
де Сар
8
Оджиджа-Офое
20
Хонг
18
Самуас
9
Тиссудали
99
Кюйперс
2-2-4-2
26
Болат
14
Рейнолдс
28
Тагир
33
Нойштедтер
19
Фикселлес
8
89
Шадли
39
ван ден Кейбус
29
Де Куйпер
55
Диркс
17
Ваэзен
8
Оджиджа-Офое
39
Фофана
39
Фофана
8
Оджиджа-Офое
9
Тиссудали
99
Орбан
99
Орбан
9
Тиссудали
8
24
Мадсен
24
Мадсен
8
89
Шадли
14
Мацуо
14
Мацуо
89
Шадли
55
Диркс
45
Нене
45
Нене
55
Диркс
17
Ваэзен
25
Ветокеле
25
Ветокеле
17
Ваэзен
Остались в запасе
Гент
Вестерло
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Гент - Вестерло
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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