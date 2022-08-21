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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Вестерло
Мехелен - Вестерло: обзор матча 21 августа 2022
Мехелен
21.08.2022, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
5 : 4
Завершен
Вестерло
39'
Ж. Хайреманс
48'
Ж. Хайреманс
76'
Р. Скофс
78'
M. Robberechts
85'
M. Robberechts
26'
Д. Нене
60'
Т. Диркс (П)
62'
Т. Диркс
74'
Л. Фостер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Вестерло
90'
Желтая карточка
Т. ван ден Кейбус
90'
Замена
Б. Рейнолдс
️️️️
Т. Диркс
ГОЛ! 5:4!
M. Robberechts
85'
82'
Замена
К. Ваэзен
️️️️
И. Ветокеле
Замена
Y. Thoelen
️️️️
G. Coucke
82'
ГОЛ! 4:4!
M. Robberechts
Пас отдал
С. Уолш
78'
ГОЛ! 3:4!
Р. Скофс
Пас отдал
J. Vanlerberghe
76'
74'
ГОЛ! 2:4!
Л. Фостер
Замена
I. Swers
️️️️
T. Peyre
71'
Замена
M. Robberechts
️️️️
J. Van Hecke
71'
62'
ГОЛ! 2:3!
Т. Диркс
Пас отдал
Л. Фостер
61'
Замена
Л. Фостер
️️️️
Ж. Бернат
61'
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
Д. Нене
60'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Диркс
ГОЛ! 2:1!
Ж. Хайреманс
Пас отдал
Р. Скофс
48'
Замена
J. Hernandez
️️️️
А. Да Крус
46'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Хайреманс
Пас отдал
А. Да Крус
39'
Замена
С. Гуэ
️️️️
Д. Лавале
37'
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нене
22'
Желтая карточка
Ж. Бернат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
2
Пьетро Пердикицци
ЦЗ
23
Рубин Сигерс
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
7
Люка ван Ино
ЦП
23
Жан Бернат
ЦФ
55
Тюр Диркс
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Jorge Hernandez
ЦП
39
Milan Robberechts
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
Вестерло
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
9
Лайл Фостер
ЦФ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
4-3-3
1
14
Уолш
30
4
Лавале
23
17
Скофс
11
Хайреманс
9
Да Крус
5
Ван Хоренбек
6
14
Маледе
2-4-4
26
Болат
32
Йорданов
2
Пердикицци
29
Де Куйпер
24
Мадсен
7
ван Ино
23
Сигерс
45
Нене
25
Ветокеле
55
Диркс
23
Бернат
23
2
2
23
4
Лавале
10
Гуэ
10
Гуэ
4
Лавале
9
Да Крус
8
8
9
Да Крус
6
39
39
6
1
15
15
1
55
Диркс
14
Рейнолдс
14
Рейнолдс
55
Диркс
45
Нене
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
45
Нене
23
Бернат
9
Фостер
9
Фостер
23
Бернат
25
Ветокеле
17
Ваэзен
17
Ваэзен
25
Ветокеле
Остались в запасе
Мехелен
Вестерло
5
Dries Wouters
ЦЗ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
5
Dries Wouters
ЦЗ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
Остались в запасе
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Мехелен - Вестерло
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
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