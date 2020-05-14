Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кишо Яно - статистика

Завершил карьеру
5 апреля 1984 (42)
#22 | Нападающий
185 см | 80 кг
Япония
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрайбург
15
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
0 : 1
14.05.2011
Байер
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия М
2 : 0
07.05.2011
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Гамбург
0 : 2
30.04.2011
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
1 : 3
21.04.2011
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
3 : 0
17.04.2011
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Майнц
1 : 1
02.04.2011
Фрайбург
64' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
1 : 2
19.03.2011
Бавария
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кайзерслаутерн
2 : 1
12.03.2011
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Фрайбург
1 : 3
06.03.2011
Вердер
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
1 : 0
26.02.2011
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
2 : 1
19.02.2011
Вольфсбург
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
1 : 0
12.02.2011
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Штутгарт
0 : 1
30.01.2011
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
1 : 1
22.01.2011
Нюрнберг
63' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Санкт-Паули
2 : 2
15.01.2011
Фрайбург
46' - 90'
61'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
2 : 2
19.12.2010
Фрайбург
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
1 : 0
04.12.2010
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
3 : 0
27.11.2010
Фрайбург
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Фрайбург
1 : 2
20.11.2010
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
0 : 1
14.11.2010
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 1
23.10.2010
Кайзерслаутерн
1' - 56'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 1
16.10.2010
Фрайбург
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
3 : 2
02.10.2010
Кельн
73' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2 : 1
26.09.2010
Фрайбург
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Фрайбург
1 : 2
22.09.2010
Шальке-04
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
0 : 1
17.09.2010
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
2 : 1
11.09.2010
Штутгарт
57' - 90'
Главные новости
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
1
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
1
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
1
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
2
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
5
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
3
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
16
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+