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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Фрайбург
Ганновер-96 - Фрайбург: обзор матча 27 ноября 2010
Ганновер-96
27.11.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Фрайбург
15'
Я. Шлаудрафф
73'
Д. Я Конан
88'
М. Ханке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Фрайбург
Замена
М. Форсселл
️️️️
Д. Я Конан
ГОЛ! 3:0!
М. Ханке
Пас отдал
Д. Я Конан
Замена
М. Ханке
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
Д. Бисли
️️️️
С. Шахед
ГОЛ! 2:0!
Д. Я Конан
Пас отдал
Я. Шлаудрафф
Замена
К. Яно
️️️️
Я. Абдессадки
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
А. Путило
Замена
Х. Бучер
️️️️
О. Барт
Желтая карточка
Ю. Шустер
ГОЛ! 1:0!
Я. Шлаудрафф
Пас отдал
Д. Я Конан
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
6
Ясин Абдессадки
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
22
Кишо Яно
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Фромловиц
19
Шульц
2
Погатец
5
Эггиманн
23
Шахед
6
Черундоло
34
Рауш
24
Шмидебах
13
Штиндль
11
Конан
13
Шлаудрафф
4-4-1-1
1
Бауманн
23
Муйджа
21
Топрак
4
Барт
11
Баcтианс
6
Абдессадки
14
Путило
23
Шустер
16
Макиади
10
Розенталь
61
Сиссе
23
Шахед
7
Бисли
7
Бисли
23
Шахед
11
Конан
18
Форсселл
18
Форсселл
11
Конан
13
Шлаудрафф
9
Ханке
9
Ханке
13
Шлаудрафф
6
Абдессадки
22
Яно
22
Яно
6
Абдессадки
4
Барт
5
Бучер
5
Бучер
4
Барт
14
Путило
27
Райзингер
27
Райзингер
14
Путило
Остались в запасе
Ганновер-96
Фрайбург
14
Маркус Миллер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
Главный тренер
Мирко Сломка
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
21
Мануэль Зальц
ВР
8
Максимилиан Нику
ЛП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
6
Кристофер Авевор
ЦЗ
68
Алтын Лала
ОП
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
21
Мануэль Зальц
ВР
8
Максимилиан Нику
ЛП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Ганновер-96 - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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