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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Фрайбург
Кельн - Фрайбург: обзор матча 26 февраля 2011
Кельн
26.02.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Фрайбург
89'
Л. Подольски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Фрайбург
Желтая карточка
М. Новакович
Замена
Т. Макино
️️️️
М. Новакович
ГОЛ! 1:0!
Л. Подольски
Пас отдал
М. Новакович
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
А. Путило
Замена
Т. Ялчин
️️️️
С. Фрайс
Желтая карточка
М. Муйджа
Желтая карточка
Я. Абдессадки
Замена
Я. Абдессадки
️️️️
М. Нику
Желтая карточка
П. Сиссе
Желтая карточка
М. Ланиг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Кевин Пеццони
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
23
Йоханнес Флум
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
18
Томоаки Макино
ЦЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
10
Райнхольд Ябо
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
14
Александру Ионицэ
ЦФ
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
28
Звонко Памич
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
22
Кишо Яно
ЦФ
3-5-1-1
1
Ренсинг
4
Айхнер
0
Мохамад
12
Андрезиньо
17
Пеццони
17
Клеменс
13
Ланиг
18
Яяло
9
Фрайс
10
Подольски
18
Новакович
4-4-2
1
Бауманн
23
Муйджа
5
Бучер
4
Барт
11
Баcтианс
23
Флум
14
Путило
16
Макиади
8
Нику
27
Райзингер
61
Сиссе
18
Новакович
18
Макино
18
Макино
18
Новакович
9
Фрайс
24
Ялчин
24
Ялчин
9
Фрайс
14
Путило
20
Калиджиури
20
Калиджиури
14
Путило
8
Нику
6
Абдессадки
6
Абдессадки
8
Нику
Остались в запасе
Кельн
Фрайбург
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
10
Райнхольд Ябо
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
14
Александру Ионицэ
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
22
Кишо Яно
ЦФ
28
Звонко Памич
ЦП
21
Мануэль Зальц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
0
Штефан Зальгер
ЦЗ
22
Миро Варводич
ВР
10
Райнхольд Ябо
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
14
Александру Ионицэ
ЦФ
Остались в запасе
22
Кишо Яно
ЦФ
28
Звонко Памич
ЦП
21
Мануэль Зальц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
Главный тренер
Франк Шефер
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Кельн - Фрайбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
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