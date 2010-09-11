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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Штутгарт
Фрайбург - Штутгарт: обзор матча 11 сентября 2010
Фрайбург
11.09.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
58'
П. Сиссе
71'
Ю. Шустер
27'
П. Погребняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Штутгарт
Желтая карточка
Я. Абдессадки
Замена
О. Топрак
️️️️
П. Сиссе
Замена
М. Харник
️️️️
П. Погребняк
Замена
А. Бока
️️️️
Д. Дидави
Желтая карточка
Т. Гебхарт
ГОЛ! 2:1!
Ю. Шустер
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
М. Каморанези
ГОЛ! 1:1!
П. Сиссе
Замена
К. Яно
️️️️
Ш. Райзингер
Замена
М. Нику
️️️️
Д. Жагер
ГОЛ! 0:1!
П. Погребняк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
45
Мауро Каморанези
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
0
Ивица Банович
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
22
Кишо Яно
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-4-2
1
Бауманн
11
Баcтианс
5
Бучер
4
Барт
23
Муйджа
14
Жагер
16
Макиади
23
Шустер
6
Абдессадки
27
Райзингер
61
Сиссе
3-4-1-2
26
Ульрайх
5
Нидермайер
35
Таски
3
Молинаро
45
Каморанези
4
Гентнер
8
Кузманович
28
Треш
10
Дидави
18
Какау
88
Погребняк
27
Райзингер
22
Яно
22
Яно
27
Райзингер
61
Сиссе
21
Топрак
21
Топрак
61
Сиссе
14
Жагер
8
Нику
8
Нику
14
Жагер
10
Дидави
15
Бока
15
Бока
10
Дидави
45
Каморанези
10
Гебхарт
10
Гебхарт
45
Каморанези
88
Погребняк
22
Харник
22
Харник
88
Погребняк
Остались в запасе
Фрайбург
Штутгарт
21
Мануэль Зальц
ВР
0
Ивица Банович
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
Главный тренер
Робин Дутт
22
Марк Циглер
ВР
13
Патрик Функ
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гросс
Остались в запасе
21
Мануэль Зальц
ВР
0
Ивица Банович
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
13
Патрик Функ
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Кристиан Гросс
Статистика матча Фрайбург - Штутгарт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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