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Фрайбург - Кайзерслаутерн
Фрайбург - Кайзерслаутерн: обзор матча 23 октября 2010
Фрайбург
23.10.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Кайзерслаутерн
36'
П. Сиссе
60'
Ш. Райзингер
8'
Я. Моравек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Кайзерслаутерн
Желтая карточка
Ш. Райзингер
Замена
А. Немец
️️️️
И. Иличевич
Замена
Э. Хоффер
️️️️
К. Вальх
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
С. Макиади
ГОЛ! 2:1!
Ш. Райзингер
Пас отдал
Ф. Баcтианс
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
К. Яно
Замена
М. Нику
️️️️
А. Путило
Замена
О. Кирх
️️️️
Ф. Дик
ГОЛ! 1:1!
П. Сиссе
Пас отдал
Ф. Баcтианс
Желтая карточка
С. Лакич
Желтая карточка
П. Сиссе
ГОЛ! 0:1!
Я. Моравек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
22
Кишо Яно
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
8
Кристиан Тифферт
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
35
Даниэль Серейниг
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
28
Звонко Памич
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
8
Бастиан Шульц
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
37
Адам Немец
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
4-4-2
1
Бауманн
11
Баcтианс
4
Барт
21
Топрак
23
Муйджа
16
Макиади
23
Шустер
14
Путило
6
Абдессадки
61
Сиссе
22
Яно
4-5-1
21
Зиппель
23
Дик
20
Родней
25
Амедик
0
Бугера
33
Вальх
30
Моравек
20
Билек
16
Иличевич
8
Тифферт
29
Лакич
16
Макиади
20
Калиджиури
20
Калиджиури
16
Макиади
14
Путило
8
Нику
8
Нику
14
Путило
22
Яно
27
Райзингер
27
Райзингер
22
Яно
23
Дик
21
Кирх
21
Кирх
23
Дик
16
Иличевич
37
Немец
37
Немец
16
Иличевич
33
Вальх
27
Хоффер
27
Хоффер
33
Вальх
Остались в запасе
Фрайбург
Кайзерслаутерн
28
Звонко Памич
ЦП
35
Даниэль Серейниг
ЦЗ
21
Мануэль Зальц
ВР
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
28
Звонко Памич
ЦП
35
Даниэль Серейниг
ЦЗ
21
Мануэль Зальц
ВР
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Остались в запасе
8
Бастиан Шульц
ЦП
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Фрайбург - Кайзерслаутерн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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