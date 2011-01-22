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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Нюрнберг
Фрайбург - Нюрнберг: обзор матча 22 января 2011
Фрайбург
22.01.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Нюрнберг
32'
Й. Флум
56'
Ю. Шибер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Нюрнберг
Замена
Р. Мак
️️️️
К. Айглер
Замена
Ш. Бекташи
️️️️
Я. Розенталь
Желтая карточка
М. Экичи
Замена
Д. Шмид
️️️️
Й. Флум
Замена
К. Яно
️️️️
Э. Йендришек
ГОЛ! 1:1!
Ю. Шибер
Пас отдал
Р. Окотие
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Й. Хегелер
Замена
Р. Окотие
️️️️
А. Коэн
ГОЛ! 1:0!
Й. Флум
Пас отдал
Ф. Баcтианс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Робин Дутт
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
35
Даниэль Серейниг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
0
Николай Лоренцони
ЦП
28
Звонко Памич
ЦП
22
Кишо Яно
ЦФ
34
Шипон Бекташи
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
19
Рубин-Рафаэль Окотие
ЦФ
4-4-2
1
Бауманн
11
Баcтианс
4
Барт
5
Бучер
23
Муйджа
26
Йендришек
23
Флум
16
Макиади
14
Путило
10
Розенталь
20
Калиджиури
4-4-2
1
Шефер
16
Юдт
2
Вольшайд
31
Вольф
22
Пинола
11
Экичи
36
Коэн
3
Симонс
13
Хегелер
8
Айглер
20
Шибер
26
Йендришек
22
Яно
22
Яно
26
Йендришек
10
Розенталь
34
Бекташи
34
Бекташи
10
Розенталь
23
Флум
7
Шмид
7
Шмид
23
Флум
13
Хегелер
22
Чендлер
22
Чендлер
13
Хегелер
8
Айглер
21
Мак
21
Мак
8
Айглер
36
Коэн
19
Окотие
19
Окотие
36
Коэн
Остались в запасе
Фрайбург
Нюрнберг
35
Даниэль Серейниг
ЦЗ
0
Николай Лоренцони
ЦП
28
Звонко Памич
ЦП
21
Мануэль Зальц
ВР
Главный тренер
Робин Дутт
11
Маркус Мендлер
ЛВ
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
35
Даниэль Серейниг
ЦЗ
0
Николай Лоренцони
ЦП
28
Звонко Памич
ЦП
21
Мануэль Зальц
ВР
Остались в запасе
11
Маркус Мендлер
ЛВ
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Фрайбург - Нюрнберг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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