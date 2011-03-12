Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кайзерслаутерн - Фрайбург
Кайзерслаутерн - Фрайбург: обзор матча 12 марта 2011
Кайзерслаутерн
12.03.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
34'
Я. Моравек
90'
А. Немец
21'
А. Немец (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Фрайбург
ГОЛ! 2:1!
А. Немец
Пас отдал
Ф. Дик
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Э. Йендришек
Замена
И. Мицански
️️️️
А. Немец
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
М. Нику
ГОЛ! 1:1!
Я. Моравек
Пас отдал
И. Иличевич
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Немец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
37
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
26
Эрик Йендришек
ЛП
14
Джонатан Жагер
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Кайзерслаутерн
27
Марко Кналлер
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
22
Кишо Яно
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
3-2-3-2
1
Трапп
20
Родней
6
Абель
14
Глоушек
18
Йессен
23
Дик
16
Иличевич
8
Тифферт
30
Моравек
37
Немец
27
Хоффер
4-5-1
1
Бауманн
23
Муйджа
4
Барт
21
Топрак
11
Баcтианс
6
Абдессадки
8
Нику
26
Йендришек
16
Макиади
14
Жагер
61
Сиссе
37
Немец
19
Мицански
19
Мицански
37
Немец
8
Нику
20
Калиджиури
20
Калиджиури
8
Нику
26
Йендришек
27
Райзингер
27
Райзингер
26
Йендришек
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Фрайбург
27
Марко Кналлер
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Марко Курц
22
Кишо Яно
ЦФ
21
Мануэль Зальц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
27
Марко Кналлер
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
25
Мартин Амедик
ЦЗ
21
Пьер Де Вит
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
22
Кишо Яно
ЦФ
21
Мануэль Зальц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Кайзерслаутерн - Фрайбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Фритц Вальтер
Новости команд
Все
Кайзерслаутерн
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+