Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Фрайбург
Вольфсбург - Фрайбург: обзор матча 26 сентября 2010
Вольфсбург
26.09.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
25'
Графите
64'
Графите
36'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Фрайбург
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Диего
Замена
А. Мадлунг
️️️️
С. Кьер
Замена
А. Дежага
️️️️
Т. Каленберг
Желтая карточка
М. Муйджа
Замена
Я. Розенталь
️️️️
А. Путило
Замена
О. Топрак
️️️️
Х. Бучер
ГОЛ! 2:1!
Графите
Желтая карточка
Х. Бучер
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
К. Яно
Желтая карточка
Жозуэ
ГОЛ! 1:1!
П. Сиссе
ГОЛ! 1:0!
Графите
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
7
Томас Каленберг
ЦП
10
Диего
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
14
Антон Путило
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
22
Кишо Яно
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
3-3-1-1-2
16
Бенальо
20
Хасебе
15
Барцальи
24
Кьер
4
Шефер
7
Жозуэ
22
Пекарик
7
Каленберг
10
Диего
23
Графите
10
Джеко
4-4-2
16
Пуплен
23
Муйджа
4
Барт
5
Бучер
11
Баcтианс
6
Абдессадки
16
Макиади
23
Шустер
14
Путило
61
Сиссе
22
Яно
24
Кьер
39
Мадлунг
39
Мадлунг
24
Кьер
10
Диего
19
Джонсон
19
Джонсон
10
Диего
7
Каленберг
21
Дежага
21
Дежага
7
Каленберг
22
Яно
20
Калиджиури
20
Калиджиури
22
Яно
5
Бучер
21
Топрак
21
Топрак
5
Бучер
14
Путило
10
Розенталь
10
Розенталь
14
Путило
Остались в запасе
Вольфсбург
Фрайбург
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
38
Толга Чигерчи
ОП
1
Марвин Хитц
ВР
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
1
Оливер Бауманн
ВР
8
Максимилиан Нику
ЛП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
38
Толга Чигерчи
ОП
1
Марвин Хитц
ВР
9
Марио Манджукич
ЦФ
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
8
Максимилиан Нику
ЛП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Вольфсбург - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+