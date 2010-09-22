Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Шальке-04
Фрайбург - Шальке-04: обзор матча 22 сентября 2010
Фрайбург
22.09.2010, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Шальке-04
69'
П. Сиссе
9'
И. Ракитич
87'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Шальке-04
Красная карточка
И. Банович
Желтая карточка
П. Сиссе
ГОЛ! 1:2!
К. Хунтелаар
Желтая карточка
П. Клюге
Замена
Эду
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
Ю. Шустер
Замена
И. Банович
️️️️
С. Макиади
Замена
П. Клюге
️️️️
И. Ракитич
ГОЛ! 1:1!
П. Сиссе
Замена
К. Яно
️️️️
Я. Розенталь
Замена
А. Путило
️️️️
М. Нику
Желтая карточка
О. Барт
Желтая карточка
Л. Шмитц
Замена
Х. Сарпей
️️️️
К. Мориц
Желтая карточка
Ж. Матип
ГОЛ! 0:1!
И. Ракитич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
6
Ясин Абдессадки
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
13
Джермейн Джонс
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
14
Антон Путило
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
22
Кишо Яно
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
24
Пеер Клюге
ЦП
16
Эду
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
4-4-1-1
1
Бауманн
11
Баcтианс
5
Бучер
4
Барт
23
Муйджа
8
Нику
16
Макиади
23
Шустер
6
Абдессадки
10
Розенталь
61
Сиссе
4-4-2
1
Нойер
5
Хеведес
21
Метцельдер
32
Матип
26
Шмитц
18
Мориц
11
Ракитич
14
Хурадо
13
Джонс
7
Рауль
21
Хунтелаар
10
Розенталь
22
Яно
22
Яно
10
Розенталь
8
Нику
14
Путило
14
Путило
8
Нику
16
Макиади
0
Банович
0
Банович
16
Макиади
18
Мориц
2
Сарпей
2
Сарпей
18
Мориц
11
Ракитич
24
Клюге
24
Клюге
11
Ракитич
14
Хурадо
16
Эду
16
Эду
14
Хурадо
Остались в запасе
Фрайбург
Шальке-04
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
21
Мануэль Зальц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
21
Мануэль Зальц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Фрайбург - Шальке-04
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+