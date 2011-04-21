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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Ганновер-96
Фрайбург - Ганновер-96: обзор матча 21 апреля 2011
Фрайбург
21.04.2011, четверг, 22:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 3
Завершен
Ганновер-96
79'
Я. Розенталь
24'
М. Абделлауе
31'
Я. Шлаудрафф
58'
К. Рауш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Ганновер-96
Замена
С. Шахед
️️️️
Я. Шлаудрафф
Замена
М. Эггиманн
️️️️
А. Лала
Желтая карточка
Л. Штиндль
ГОЛ! 1:3!
Я. Розенталь
Пас отдал
Х. Бучер
Замена
Д. Уильямс
️️️️
С. Макиади
Замена
Д. Жагер
️️️️
А. Путило
Замена
Карлитуш
️️️️
К. Рауш
ГОЛ! 0:3!
К. Рауш
Пас отдал
М. Шмидебах
Замена
Я. Розенталь
️️️️
Д. Калиджиури
ГОЛ! 0:2!
Я. Шлаудрафф
Пас отдал
А. Лала
ГОЛ! 0:1!
М. Абделлауе
Пас отдал
Я. Шлаудрафф
11'
Желтая карточка
К. Шульц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
68
Алтын Лала
ОП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
14
Джонатан Жагер
ЛП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
22
Кишо Яно
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Ганновер-96
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
10
Карлитуш
ЦФ
4-4-1-1
1
Бауманн
5
Бучер
21
Топрак
11
Крмас
23
Муйджа
8
Нику
23
Шустер
14
Путило
16
Макиади
20
Калиджиури
61
Сиссе
4-1-2-1-2
20
Цилер
6
Черундоло
2
Погатец
5
Хагги
19
Шульц
68
Лала
24
Шмидебах
34
Рауш
13
Штиндль
25
Абделлауе
13
Шлаудрафф
14
Путило
14
Жагер
14
Жагер
14
Путило
16
Макиади
19
Уильямс
19
Уильямс
16
Макиади
20
Калиджиури
10
Розенталь
10
Розенталь
20
Калиджиури
68
Лала
5
Эггиманн
5
Эггиманн
68
Лала
13
Шлаудрафф
23
Шахед
23
Шахед
13
Шлаудрафф
34
Рауш
10
Карлитуш
10
Карлитуш
34
Рауш
Остались в запасе
Фрайбург
Ганновер-96
22
Кишо Яно
ЦФ
21
Мануэль Зальц
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
22
Кишо Яно
ЦФ
21
Мануэль Зальц
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Остались в запасе
25
Флориан Фромловиц
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Фрайбург - Ганновер-96
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Вингенбах
(Диц)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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