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Шальке-04 - Фрайбург
Шальке-04 - Фрайбург: обзор матча 12 февраля 2011
Шальке-04
12.02.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Фрайбург
49'
Д. Фарфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Фрайбург
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
П. Клюге
Замена
О. Топрак
️️️️
С. Макиади
Замена
Ж. Матип
️️️️
Э. Аннан
Желтая карточка
Х. Бучер
Замена
Я. Розенталь
️️️️
Й. Флум
Желтая карточка
Ф. Баcтианс
Желтая карточка
Д. Фарфан
ГОЛ! 1:0!
Д. Фарфан
Пас отдал
Рауль
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Э. Йендришек
Замена
М. Гавранович
️️️️
К. Хунтелаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
6
Энтони Аннан
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
8
Максимилиан Нику
ЛП
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Юньмин Хао
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
0
Николай Лоренцони
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
22
Кишо Яно
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
4-3-3
1
Нойер
26
Шмитц
21
Метцельдер
5
Хеведес
2
Учида
14
Хурадо
24
Клюге
6
Аннан
7
Рауль
21
Хунтелаар
8
Фарфан
4-4-1-1
1
Бауманн
23
Муйджа
4
Барт
5
Бучер
11
Баcтианс
26
Йендришек
23
Флум
16
Макиади
8
Нику
20
Калиджиури
61
Сиссе
14
Хурадо
7
Дракслер
7
Дракслер
14
Хурадо
6
Аннан
32
Матип
32
Матип
6
Аннан
21
Хунтелаар
19
Гавранович
19
Гавранович
21
Хунтелаар
16
Макиади
21
Топрак
21
Топрак
16
Макиади
23
Флум
10
Розенталь
10
Розенталь
23
Флум
26
Йендришек
27
Райзингер
27
Райзингер
26
Йендришек
Остались в запасе
Шальке-04
Фрайбург
33
Матиас Шобер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
8
Юньмин Хао
ЦП
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
0
Николай Лоренцони
ЦП
22
Кишо Яно
ЦФ
21
Мануэль Зальц
ВР
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
8
Юньмин Хао
ЦП
16
Эду
ЦФ
Остались в запасе
0
Николай Лоренцони
ЦП
22
Кишо Яно
ЦФ
21
Мануэль Зальц
ВР
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Шальке-04 - Фрайбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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