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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Кельн
Фрайбург - Кельн: обзор матча 02 октября 2010
Фрайбург
02.10.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Кельн
4'
Я. Розенталь
11'
Я. Розенталь
70'
П. Сиссе
22'
Ю. Мохамад
50'
А. Матушик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Кельн
Замена
Д. Серейниг
️️️️
Я. Розенталь
Замена
А. Ионицэ
️️️️
К. Клеменс
Замена
М. Новакович
️️️️
Пети
Замена
К. Яно
️️️️
П. Сиссе
ГОЛ! 3:2!
П. Сиссе
Пас отдал
Ю. Шустер
Замена
Д. Жагер
️️️️
Д. Калиджиури
Желтая карточка
А. Матушик
Замена
Андрезиньо
️️️️
Ф. Эре
ГОЛ! 2:2!
А. Матушик
Желтая карточка
Ю. Мохамад
Желтая карточка
С. Пуплен
ГОЛ! 2:1!
Ю. Мохамад
19'
Желтая карточка
М. Ланиг
ГОЛ! 2:0!
Я. Розенталь
Пас отдал
Ф. Баcтианс
11'
ГОЛ! 1:0!
Я. Розенталь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
6
Ясин Абдессадки
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Пети
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
35
Даниэль Серейниг
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
14
Джонатан Жагер
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
22
Кишо Яно
ЦФ
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
14
Александру Ионицэ
ЦФ
18
Миливойе Новакович
ЦФ
4-3-2-1
16
Пуплен
11
Баcтианс
4
Барт
21
Топрак
23
Муйджа
16
Макиади
23
Шустер
6
Абдессадки
10
Розенталь
20
Калиджиури
61
Сиссе
3-5-2
1
Мондрагон
2
Бречко
14
Жеромел
0
Мохамад
8
Матушик
13
Ланиг
8
Пети
18
Яяло
28
Эре
17
Клеменс
10
Подольски
61
Сиссе
22
Яно
22
Яно
61
Сиссе
10
Розенталь
35
Серейниг
35
Серейниг
10
Розенталь
20
Калиджиури
14
Жагер
14
Жагер
20
Калиджиури
28
Эре
12
Андрезиньо
12
Андрезиньо
28
Эре
17
Клеменс
14
Ионицэ
14
Ионицэ
17
Клеменс
8
Пети
18
Новакович
18
Новакович
8
Пети
Остались в запасе
Фрайбург
Кельн
1
Оливер Бауманн
ВР
8
Максимилиан Нику
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
8
Максимилиан Нику
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Фрайбург - Кельн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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