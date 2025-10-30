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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Торпедо
Егор Бабурин
Новости
€ 275 тыс
Егор Бабурин - новости
Торпедо
9 августа 1993 (33)
#23 | Вратарь
188 см | 78 кг
Россия
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Публикации
Клуб Бердыева подпишет экс-вратаря «Зенита»
12 июня
Фото
Экс-вратарь «Зенита» Бабурин сменил клуб в Первой лиге
9 января
1
Бывший вратарь «Зенита» Бабурин нашел новый клуб
8 января
«Торпедо» избавилось от воспитанника «Зенита»
2025.10.30 22:33
«Торпедо» заинтересовано в основном голкипере клуба РПЛ
2025.06.13 11:04
Бабурин: «Карпин перед взвешиванием называл нас жиробасами»
2024.02.28 14:46
Бабурин счел переоцененным сериал «Слово пацана»
2024.02.28 12:26
1
Бабурин назвал игрока «Торпедо», который похож на Неймара
2023.08.23 17:38
Экс-зенитовец Бабурин выделил героя матча за Суперкубок
2023.07.16 17:40
«Ростов» продал вратаря Бабурина за 600 тысяч
2023.06.22 19:36
1
Игрок «Торпедо» Бабурин: «Ближайшие недели будет не очень приятно жить»
2023.05.14 15:02
Бабурин – после вылета «Торпедо»: «К Клотету претензий быть не может»
2023.05.14 10:03
Бабурин: «С учетом происходившего в клубе было тяжело рассчитывать, что «Торпедо» не вылетит»
2023.05.14 08:35
Вратарь «Торпедо» мечтает о переходе в «Зенит»
2023.05.02 16:33
1
Фото
Опубликована сборная 23-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.04.17 12:57
4
Назван лучший игрок 20-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.03.20 14:33
Бабурин: «Никто не переживает, что «Лужники» на матчах «Торпедо» полупустые»
2023.01.22 10:54
«Телега, третий бери!» Комличенко – Бабурину, в ворота которого дважды перебили пенальти
2022.09.06 07:35
«Наверное, такое впервые в истории РПЛ». Бабурин – о двойном перебитии пенальти в матче с «Ростовом»
2022.09.05 22:58
Видео
«Ростов» пробил 3 пенальти в ворота «Торпедо» после 90-й минуты. Бабурин отразил 2 удара с нарушением правил
2022.09.05 22:10
16
Фото
«Ростов» отдал двух футболистов в аренду «Торпедо»
2022.07.16 11:43
1
«Ростов» отдаст Бабурина в «Торпедо» и подпишет Медведева у «Рубина»
2022.07.10 17:08
3
Бабурин, Лангович, Фольмер – в основе «Ростова» на матч с «Торпедо»
2021.10.27 18:14
1
Бабурин, Терентьев, Мамаев – в основе «Ростова» на игру с «Зенитом»; Ерохин, Дзюба, Азмун выйдут у чемпионов
2021.08.01 18:45
14
Бабурин и Марков покинули «Краснодар»
2021.05.31 11:30
5
«РБ-Спорт»: «Краснодар» не будет выкупать Бабурина у «Ростова»
2021.05.20 11:45
2
Сычев, Денисов, Алиев – в основе «Тамбова» на матч с «Краснодаром»; Бабурин, Ионов, Шапи сыграют у гостей
2021.03.14 16:10
3
Фото
«Краснодар» арендовал Бабурина у «Ростова» до конца сезона
2021.02.25 17:57
4
Егоров: «Вратарь Бабурин перейдет в «Краснодар»
2021.02.24 20:36
9
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Марбелью», Бабурина удалили уже на второй минуте
2021.01.28 15:57
1
1
2
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Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
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